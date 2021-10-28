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中國「3跡象」已構軍事威脅　《華爾街日報》：台灣之戰即將到來

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲華爾街日報認為，中國入侵台灣的野心愈發明顯，美國需小心應對這場一觸即發的軍事威脅，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／ 編譯

隨著美國與中國進入「戰略競爭」之際，地位尷尬的台灣也成為了國際焦點。儘管美國政府內部並不認為中國可能對美構成軍事威脅，但《華爾街日報》卻認為相關假設過於輕率，並有可能引發戰爭，進而導致美國失敗，更提出了「美國需意識到中國將帶來的軍事威脅，且衝突一觸即發」的論述。

《華爾街日報》27日刊出由國防部負責戰略和部隊發展的前副助理部長寇拜（Elbridge Colby）所撰寫的文章《台灣之戰可能很快到來》，文中指出，目前有3個跡象顯示，中國已逐漸構成了嚴重的軍事威脅：

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

首先，北京已明確表示，為了奪取台灣，他們將不惜動武，以完成在亞洲建立中國霸權的重要一步。《華爾街日報》強調，中國的威嚇並不只是空談，因為中國軍方早已進行了兩棲攻擊的演練，且商業衛星圖像也顯示，中國在演練中模擬了在該地區對美軍發動大規模攻擊。

其二，花了25年時間建設現代化軍隊的中國，如今已擁有世上最大的海軍、龐大而先進的空軍、導彈系統和衛星網路，因此《華爾街日報》認為，現在的中國不僅有入侵台灣的野心，也可能越來越有能力達成其目標。

其三，中國可能認為，他們所剩餘的時間與機會不多，因此他們可能作出儘早使用武力的決定，因為他們認為，這樣比坐以待斃要好。因此，《華爾街日報》指出，美國一再宣稱對台的承諾「堅如磐石」是不夠的，反之，美方應儘速採取行動，阻止北京動武。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

《華爾街日報》表示，目前美國將軍事力量轉向亞洲是一個好的現象，但這些努力可能需要等到本世紀末才能真正獲得回報，而目前美國最緊迫的任務是協助台灣徹底升級其防禦系統、增加國防預算、在美國的幫助下削弱中國入侵的可能，並抵禦來自北京的封鎖與轟炸，這樣才能決定台灣是否能繼續以一個自由社會的面貌存活下去。

華盛頓還應告誡美國的重要盟友日本，若台灣淪陷，日本將受到北京直接的軍事威脅，因此日本將在台灣防禦中發揮關鍵作用。此外，日本也應立即提高國防預算，從目前僅佔國內生產總值的1%，增加至少一倍。同時，美國也需加強其軍事地位，購買并快速部署反艦飛彈和無人偵察平台等系統，因為這對擊敗中國的入侵至關重要。

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