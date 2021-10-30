台灣被推上代理戰爭前線　彭博：中美關係正逐漸降溫

▲《彭博》認為台灣被推上了中美代理戰爭的前線。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

台海情勢近來不斷升溫，除了共機擾台次數激增之外，美軍在台協訓、美國總統拜登的協防台灣說法，都讓中美兩國的關係更加緊繃。不過，《彭博》（Bloomberg）分析指出，中美間的關係並不像表面上看起來如此針鋒相對，甚至已經開始降溫，台灣則被推上了這場代理戰爭的前線。

《彭博》記者馬洛（Iain Marlow）撰文指出，近來許多新聞的標題讓人覺得，中國大陸和美國可能隨時會爆發軍事衝突，尤其有分析人士警告，中國大陸國家主席習近平有可能在數年內向台灣發動戰爭。但他認為，有越來越多跡象表明，中美雙方正處於走出前總統川普2018年3月徵收鋼鐵關稅所引發的外交漩渦中。

這些破冰跡象包含，拜登和習近平即將在未來幾個星期內舉辦視訊峰會，這是雙方領導人在兩年多以來首次公開會晤；北京26日也用「務實、坦誠、建設性」形容美國財政部長葉倫、中國大陸國務院副總理劉鶴之間的交流，雙方還成立聯合工作小組，準備解決經濟上的棘手問題。

▲中國國家主席習近平 2012年2月14日訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）



馬洛提到，這些相互矛盾的信號反映出中美領導人面臨的政治現實，他們必須在某種程度上合作以保護國內經濟，但又無法表現出軟弱，這也讓台灣被推上代理戰爭前線，事實上，台灣在過去70年都是扮演這樣的角色。

澳洲國立大學講師宋文迪（Wen-Ti Sung）表示，為台灣說話有助於拜登維護在北京影響日益增大地區的信譽，同時會讓北京更願意在其他問題上妥協，「無論中美兩國在公開場合的措辭有多強硬，只要雙方能確保目標不是災難性的競爭，這兩個世界上最大的經濟體仍有可能合作。」

拜登必須讓選民和美國的盟友相信，他能夠和北京抗衡；同時，他需要和北京當局合作，應對全球暖化等議題，還要穩定阿富汗與北韓的局勢。習近平同樣無法在台灣問題上顯得軟弱，也必須和世界各國保持穩定關係，以保持中國出口依賴經濟的正常運行。

北卡戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）說，「目前的形勢是，雙方都試圖威懾彼此，但這些舉動都被視為侵略，中華人民共和國擔心美國會替台灣逃跑（獨立）開綠燈，所以正盡其所能阻止美國和台灣採取行動。」

馬洛則表示，即使沒人希望發生戰爭，但誤判的風險依舊存在，尤其在美國從阿富汗撤軍之後，拜登對台灣的承諾沒有任何法律和條約保證，這讓人不禁懷疑，若台海真的爆發戰事，華府到底會如何回應。

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