　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣被推上代理戰爭前線　彭博：中美關係正逐漸降溫

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲《彭博》認為台灣被推上了中美代理戰爭的前線。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

台海情勢近來不斷升溫，除了共機擾台次數激增之外，美軍在台協訓、美國總統拜登的協防台灣說法，都讓中美兩國的關係更加緊繃。不過，《彭博》（Bloomberg）分析指出，中美間的關係並不像表面上看起來如此針鋒相對，甚至已經開始降溫，台灣則被推上了這場代理戰爭的前線。

《彭博》記者馬洛（Iain Marlow）撰文指出，近來許多新聞的標題讓人覺得，中國大陸和美國可能隨時會爆發軍事衝突，尤其有分析人士警告，中國大陸國家主席習近平有可能在數年內向台灣發動戰爭。但他認為，有越來越多跡象表明，中美雙方正處於走出前總統川普2018年3月徵收鋼鐵關稅所引發的外交漩渦中。

這些破冰跡象包含，拜登和習近平即將在未來幾個星期內舉辦視訊峰會，這是雙方領導人在兩年多以來首次公開會晤；北京26日也用「務實、坦誠、建設性」形容美國財政部長葉倫、中國大陸國務院副總理劉鶴之間的交流，雙方還成立聯合工作小組，準備解決經濟上的棘手問題。

▲▼ 2012年2月14日，中國國家主席習近平訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

▲中國國家主席習近平 2012年2月14日訪美期間，在白宮與時任美國副總統拜登握手。（圖／路透）

馬洛提到，這些相互矛盾的信號反映出中美領導人面臨的政治現實，他們必須在某種程度上合作以保護國內經濟，但又無法表現出軟弱，這也讓台灣被推上代理戰爭前線，事實上，台灣在過去70年都是扮演這樣的角色。

澳洲國立大學講師宋文迪（Wen-Ti Sung）表示，為台灣說話有助於拜登維護在北京影響日益增大地區的信譽，同時會讓北京更願意在其他問題上妥協，「無論中美兩國在公開場合的措辭有多強硬，只要雙方能確保目標不是災難性的競爭，這兩個世界上最大的經濟體仍有可能合作。」

拜登必須讓選民和美國的盟友相信，他能夠和北京抗衡；同時，他需要和北京當局合作，應對全球暖化等議題，還要穩定阿富汗與北韓的局勢。習近平同樣無法在台灣問題上顯得軟弱，也必須和世界各國保持穩定關係，以保持中國出口依賴經濟的正常運行。

北卡戴維森學院東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）說，「目前的形勢是，雙方都試圖威懾彼此，但這些舉動都被視為侵略，中華人民共和國擔心美國會替台灣逃跑（獨立）開綠燈，所以正盡其所能阻止美國和台灣採取行動。」

馬洛則表示，即使沒人希望發生戰爭，但誤判的風險依舊存在，尤其在美國從阿富汗撤軍之後，拜登對台灣的承諾沒有任何法律和條約保證，這讓人不禁懷疑，若台海真的爆發戰事，華府到底會如何回應。

►美軍在台、拜登脫口捍衛台灣　美「戰略模糊」將轉為「清晰」？
►效仿CPTPP？　拜登：將和印太地區夥伴討論「區域經濟架構」
►在台美軍協訓人數曝光！　CNN：從10人增加至32人

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►減油90%的料理神器來了！

ET快訊
王浩宇要搬到「這縣市」！　將參選市議員
第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選
柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心回應了
快訊／高雄女逼混打BNT遭上銬！　下場曝光
快訊／連續5天本土+0　今新增7例境外移入
LIVE／Delta+侵台　指揮中心最新說明
處女初戀獻第1次！人夫爽玩2個月：還沒離婚　她淪小三崩潰
大度路驚見「20個瓦斯桶噴飛翻滾」！　後車全嚇呆
19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了
快訊／首例！高雄女逼混打BNT「今天一定要」　大鬧接種站

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣被推上代理戰爭前線　彭博：中美關係正逐漸降溫

文在寅隔3年再會教宗！重提「出訪北韓」贈和平十字架　美媒不看好

日本眾院大選各黨多聯美抗中　自民黨打台灣牌

19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了！連人帶車陳屍水中

男半年連打4劑新冠疫苗　理由「忘記有接種過」

滑手機「小拇指撐住」姿勢錯了！　專家曝正解：改這樣最好

《魷魚遊戲》爆紅到推虛擬貨幣！一天暴漲2400% 　優勝者拿獎金9成

志工媽媽「巨乳大解放」18禁直播！家長看她PO肉慾照　拳頭都硬了

臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

台灣被推上代理戰爭前線　彭博：中美關係正逐漸降溫

文在寅隔3年再會教宗！重提「出訪北韓」贈和平十字架　美媒不看好

日本眾院大選各黨多聯美抗中　自民黨打台灣牌

19歲孕妻載女童詭異失蹤　23年後「回家」了！連人帶車陳屍水中

男半年連打4劑新冠疫苗　理由「忘記有接種過」

滑手機「小拇指撐住」姿勢錯了！　專家曝正解：改這樣最好

《魷魚遊戲》爆紅到推虛擬貨幣！一天暴漲2400% 　優勝者拿獎金9成

志工媽媽「巨乳大解放」18禁直播！家長看她PO肉慾照　拳頭都硬了

臉書更名Meta　近似希伯來文「死亡」以色列人笑瘋

美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

今增7例境外移入「6人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光

居檢若改「10天防疫旅館、4天返家」　採檢次數可能再增加

王浩宇明天搬高雄！參戰黨內議員初選爭第4席　林于凱祝福送13字

原能會無預警視察核一廠　值班人員均有效掌握設備、機組運轉況狀

「高雄人」投資11年再加碼！300萬贊助影集　無限影展聚焦身障者

哈登找到破解新規辦法製造19罰　自誇打出侵略性的結果

柯文哲估「過年前就不用戴口罩」　指揮中心駁斥：仍是最後防線

他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

口罩鬆綁下一步！　陳時中：「賣場試吃」很快就會來規劃

第13輪「50歲以上」同時符合AZ、BNT第1劑　莊人祥揭選擇原則

國際熱門新聞

沒錢買衛生棉！少女「選擇懷孕」省9個月

小室圭律師考試落榜　年薪差距曝

罕見「陰莖植物」睽違25年開花了

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

滑手機「小拇指撐住」錯了　專家曝正解

快訊／美FDA批准5-11歲兒童「輝瑞疫苗」緊急使用授權

解決糧荒 北韓宣導民眾吃黑天鵝肉

26歲女峇里島恐怖殺母裝箱　獲釋返美

台首例！AY.4.2變異株傳染力恐高10%

美兩黨參議員提案　要求抵制北京冬奧

譚德塞是唯一候選人　未獲美中提名

美法外交衝突後首會面　拜登向馬克宏承認：我們做了蠢事

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

更多熱門

相關新聞

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

19歲孕妻詭異失蹤　23年後「回家」了！

美國阿肯色州一名19歲女子霍柏（Samantha Hopper）在1998年某天帶著女兒出門後便離奇失蹤，經過了23年，專門解決懸案的非營利組織「Adventures with Purpose」通知警方，他們在離河岸約23公尺遠的水下發現了霍柏當年駕駛的藍色車輛，而打撈起來之後發現車內留有2具遺體，據信就是霍柏母女倆。

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

志工媽媽是巨乳直播主！家長看到拳頭硬了

美情報單位：新冠病毒並非「生化武器」

美情報單位：新冠病毒並非「生化武器」

26歲女峇里島恐怖殺母裝箱　獲釋返美

26歲女峇里島恐怖殺母裝箱　獲釋返美

美兩黨參議員提案　要求抵制北京冬奧

美兩黨參議員提案　要求抵制北京冬奧

關鍵字：

美中台台美關係中美關係北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

印錯包裝讓公司噴10萬　他出動母親決戰老闆

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

林依晨產後首露面！

超商「咖啡買1送1」剩2天！

6題數學算到崩潰　網解答是中文不會

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

謝謝黃秋生講實話　楊蕙如：斯卡羅浪費12個小時

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面