20瓦斯桶恐怖飆滾畫面曝！貨車卡榫鬆脫秒噴馬路　後車全驚呆

記者邱中岳／台北報導

北市北投區1名小貨車駕駛，開車載著34瓶瓦斯鋼瓶，從新北市準備前往天母時，行經大度路卻因為貨斗卡榫鬆脫，導致車上20瓶瓦斯鋼瓶宛如天女散花，所幸其他用路人緊急閃避並未造成傷亡，警方也啟動「快打部隊」將瓦斯鋼瓶移除，也對車主以及駕駛進行開罰。

據了解，29日晚上5時許，張姓小貨車駕駛載著34瓶瓦斯鋼瓶，準備從新北市淡水區開車前往北市士林區天母一帶，但行經大度路3段時，卻因貨車側邊貨斗門板的卡榫鬆脫，導致車上20瓶瓦斯鋼瓶散落大馬路上。

▲小貨車載34瓶瓦斯鋼瓶，竟在大度路撒出20瓶，警方緊急動員搶救瓦斯鋼瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

且當時正值下坡路段，瓦斯鋼瓶四散還不斷滾動，當時因緊鄰關渡派出所，警員見狀全員出動，配合消防人員將瓦斯鋼瓶移除，所幸當時人車緊急閃避，並未造成其他用路人傷亡。

警方解決了瓦斯鋼瓶也疏散交通，也針對張姓小貨車駕駛依照道路交通管理處罰條例《裝載危險物品而鋼瓶等容器未捆紮穩妥》、《裝載危險物品未隨車攜帶運送人員訓練證明書》開出罰單，針對汽車所有人、駕駛處以3千至1萬8千元不等罰單。

警方呼籲，載運物品上路應確實綑紮穩妥，警方及消防、監理機關將持續針對危險物品載運車輛加強稽查，以確保載運過程符合安全規範，另消費者購買時亦應注意瓦斯鋼瓶是否在檢驗使用年限之內，切勿購買來路不明之瓦斯鋼瓶，以維護自身安全。

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