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萬華角頭與妻爆口角！國小旁狂轟5槍洩憤　警當街逮人扣1槍5彈

▲▼萬華角頭與妻子吵架，負氣飲酒跑國小外人行道猛開5槍，警方在28日於西藏路附近逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華角頭與妻子吵架，負氣飲酒跑國小旁人行道猛開5槍，警方28日於西藏路附近逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市萬華區1名綽號「NO仔」的角頭大哥，因為近日與妻子發生爭執，酒後跑到雙園國小旁持模擬槍對空猛開5槍洩憤，隨後與友人搭車離去，民眾聽見槍響報警，警方28日晚上將人查獲到案。

警方調查，綽號「NO仔」的38歲劉姓男子，在24日晚上8時許，因酒後與妻子吵架，竟然跑到雙園國小旁持模擬槍對空狂開5槍，隨後搭乘友人車輛離開，民眾聽見槍響趕忙報警。

警方發現，「NO仔」因與黃姓妻子發生爭執，喝完酒後持槍到國小旁對空狂開5槍發洩，警方28日晚上8時許，於西藏路附近將劉男逮捕，並在劉家中起獲1把模擬槍以及剩餘的4顆道具彈。

警方訊後依恐嚇公眾、違反《槍砲條例》將劉姓角頭法辦，劉男住萬華，哥哥就是知名的角頭大哥「小隻仔」，因多年前涉及搶案遭發布通緝逃亡，目前萬華事務都交由弟弟「NO仔」一手處理。

「NO仔」接手哥哥事業後，仗著哥哥的勢力，逐漸也成為地方角頭大哥，曾涉及妨害公務、恐嚇以及組織犯罪等案，但因個性不受控制，所以才會有「NO仔」（台語，意指個性瘋癲）的外號。

許多小弟也對大哥行事風格敢怒不敢言，且酒後與妻子爆發口角也不是第一次，在2019年就曾經在妻子位於土城住處，動手毆打妻子，最後警方獲報到場處理，「NO仔」仍囂張不願配合。甚至嗆「叫你們所長來」，還辱罵警員「X你娘」、「三小」等字眼，並脫掉上衣露出刺青，大罵警員「在大聲什麼」，最後被警員壓制上銬帶回偵訊。

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