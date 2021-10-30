他超級「愛時鐘」...不能說的秘密揭開了　囂張碎念秒沈默

記者邱中岳／台北報導

北市南港分局接獲線報，有不法毒梟在雙北、基隆一帶從事不法販毒生意，警方上門查緝，嫌犯原本質疑警方無故盤查，但警方在咖啡罐中的夾層找到毒品，最後讓嫌犯「秒惦惦」，最後返回家中，又在時鐘的內層發現一堆毒品。

警方調查，綽號紅豆的陳姓男子，涉嫌在雙北、基隆一帶從事毒品交易，警方循線在28日前往汐止逮人，儘管警方出示搜索票，但陳姓男子還囂張表示「警方無故盤查」。

▲警方在嫌犯咖啡罐中找到毒品，又在家中時鐘夾層搜出大批毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，陳姓男子拿出包包，警方發現包包內有1瓶罐裝咖啡，認為咖啡罐有異狀，隨即打開查看，果然在夾層當中發現毒品，最後陳嫌才坦承持有毒品，警方又持續將陳帶回家搜索。

警方打開陳嫌家中的時鐘，在時鐘背後的夾層內，又發現大量毒品，總共起獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、大麻、毒品咖啡包等，共計毛重395公克及電子磅秤、分裝袋、行動電話、毒品帳冊等犯罪證物。訊後依毒品罪送辦。

警方強調，為貫徹掃蕩毒決心，南港分局持續加強查緝各式毒品，將再向上溯源向下刨根積極偵辦，全力打擊販毒集團不法犯行，期能淨化社會治安，給民眾安心之生活環境。

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