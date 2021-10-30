喊話公投勿變政治工具　鄭麗君：不正義核能到這一代為止

▲文化部長鄭麗君。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

四大公投案將在年底登場，民進黨定調正面迎戰，喊出「四個不同意，台灣更有力」口號，30日在桃園舉辦首場公投說明會。前文化部長鄭麗君表示，核能這種不正義的能源，就到我們這一代為止，「很期待年底公投不要變成政治動員的工具，而是大家能夠回歸公共政策，做出正確的選擇」。

前文化部長鄭麗君成立的青平台基金會，今舉辦「2050淨零轉型：邁向綠色社會論壇」，針對民進黨的公投宣講開跑，她表示，今年公投非常重要，「核能這種不正義的能源，就到我們這一代為止，希望我們年底能做出選擇」。

鄭麗君說，很期待我們面對核四選擇，我們可以不要困在舊時代，能夠繼續往前走，尤其希望台灣不要繼續再糾結在一座不一定蓋得完，也高危險的核電廠。

「我們要從2025能源轉型，繼續展望2050淨零轉型。」鄭麗君指出，當中最重要的就是永續觀，永續指的就是我們做選擇的時候要考慮下一代，我們沒有權利讓下一代承受承受不起的核風險、承擔無法承擔的核廢料，所以我很希望核能這種不正義的能源，就到我們這一代為止，「很期待年底公投不要變成政治動員的工具，而是大家能夠回歸公共政策，做出正確的選擇」。

鄭麗君說，明天COP26全球氣候峰會就要舉行，蔡總統也在今年四月宣示台灣要邁向2050淨零轉型的目標，很需要大家凝聚共識，並思考轉型的路徑該怎麼走。要從能源轉型、生產的轉型、生活的轉型，最重要就是公正轉型，每個人都可以有機會繼續發展，以人為焦點思考淨零轉型，期待今天論壇促進社會對話，一起凝聚願景。

至於其他的公投議題，鄭麗君表示，涉及能源轉型剛剛有提到，現階段政府以燃氣取代部分燃煤，其實是一個必要的過度的方法。不過剛剛經濟部長王美花也提到，未來勢必要再極大化再生能源，讓能源盡量無碳化，從政府現階段「非核、減媒、增氣、展綠」的能源轉型，繼續邁向2050淨零未來，一個必要的過程。

至於核四部分，鄭麗君重申，我們不要再被困在舊時代，我們要繼續往前走，不要糾結蓋不完、高危險的核電廠，尤其它是不正義的能源。我再重申一次，我們沒有權利讓下一代承受承受不起的核風險、承擔無法承擔的核廢料，希望核能的使用，就到我們這一代為止，不正義的能源，就到這一代為止。

媒體追問，是否會考慮下鄉宣講？鄭麗君說，青平台很樂意成為公共討論的平台，自己長期推動審議式民主、公民參與的核心想法，就是希望回歸公共議題的討論，不是只是以政治立場，把公投成為政治動員的工具。