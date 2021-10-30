基捷挨轟芭樂票！交長酸政務官「沒夢又保守」　自稱有夢、敢挑戰

▲交通部長王國材。（圖／航港局）

記者李宜秦／台北報導

交通部規劃基隆捷運，交通部長王國材宣布，將分兩階段進行，先針對南港－八堵施工，後續八堵－基隆路線則視基隆市民反應而定，此政策遭到前交通部長陳建宇砲轟是「應付選舉芭樂票搞拖延戰術」。王國材表示，他是「有夢勇於挑戰」的政務官，並表示「有種政務官沒有夢且保守」。

陳建宇於臉書發文，針對基隆捷運議題發表看法，他直言，該議題是「歹戲拖棚」，按照交通部規劃的二階段興建，讓人完全不知道「基隆捷運」是否有興建第二階段的一天。

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陳建宇指出，若台鐵基隆八堵缐不廢除，以台鐵現前基隆到台北乘客流量，再由台鐵及基隆捷運分流，只會兩敗俱傷，直言「這恐怕也是王部長為了兌現選舉芭樂票，不得不採取二階段興建的拖延戰術吧！」

▲陳建宇認為，交通部的政策將導致台鐵、基隆捷運兩敗俱傷。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，王國材表示，政務官有兩種，一種是「沒有夢、保守」，另一種是「有夢且勇於挑戰」，他自稱為後者，並表示，「只說不做很容易，做的人比較辛苦，甚至要面臨各種批評，但該做的事就要做，包括高鐵延伸、基隆捷運都要努力完成，未來每一段都會再行評估，但一定要留下未來的可能性」。

王國材表示，他已與北北基三市的副市長及局長談過，他們對於路線都沒有問題，會再針對台北市長柯文哲加強溝通，希望趕快解決，趕快釐清柯文哲提出的問題，讓基隆市民等了20年的捷運有著落。