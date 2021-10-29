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北市府稱曾約拜會遭拒　林穎孟四聲明怒轟：移花接木行為卑劣至極

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者林敬旻攝）

▲台北市議員林穎孟。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲日前遭台北市議員邱威傑、苗博雅、林穎孟等議會改革政團成員指控，拜會不約時間卻與國民黨議員慶生，引起雙方激烈衝突。林穎孟29日聲明，北市府聲稱曾約時間拜會，但該次拜會與「熊好券」墊付案並無關係、柯文哲過去也無沒約好就帶隊「巡房」議員辦公室的先例，並據此批評北市府「故意移花接木，製造我們政團議員故意阻擋熊好券，行為卑劣至極」。

林穎孟透過臉書表示，昨天我們五人政團的邱威傑議員，指出柯文哲公然說謊，柯文哲當下認錯後，「我原以為這件事情已經落幕。因為我是本會期政團總召，工作就是盡力協調各議員以及府會連繫，每個議員行程都很多，我已花很多心力居中喬大家時間，我相信北市府副總聯絡人陳慶安很明白這件事」。結果，今天北市府竟移花接木，將不相關的AB事件扯在一起，只為了辯解自己的錯誤，簡直不可思議，十分惡劣。

林穎孟聲明如下：

一、 所謂政團拜會時間約在10月20日（三），跟「熊好券」墊付案沒有因果關係，兩個是不同AB事件，因為10月13日（三）我們已經在財建委員審查同意通過「熊好券」墊付案了。

按照議事程序，委員會審查通過後，案子會進入大會二讀。由於財建委員會的立場就已表明「通過」，我們作為財建委員會委員，在大會上是沒有發言權的。所以根本沒有所謂市府辯稱要向我們溝通「熊好券」，而我們不同意、拒不見面的問題。

二、每會期柯文哲市長都有固定拜會議會黨政團的時間，但這種例行性活動就是媒體面前的大拜拜，過往我們政團，從沒有舉行過任何一次這種市長拜會，因此「不舉辦」是我們政團的慣例，並非這會期才特別決議不舉辦。

三、 柯市長日前沒有事先約好，就帶隊（含攝影機）在中午時間「巡房」議員辦公室，這是過去三年來，從沒發生過的事情。

既然沒有先例，就更應該做好事前連繫，要拜訪議員辦公室，就應該先跟我這個政團總召商量討論，讓我可以正式向政團成員知會和協調時間，但顯然，我從來沒有收到市府任何一次這樣的訊息。

而如果要個別約，我也沒在前一天收到任何市府通知。當天我和邱威傑一樣，有在一樓遇到坐電梯下來的市長，我還有主動跟市長打招呼，但他一句話也沒回，更沒有告訴我他剛剛有沒有來過我的辦公室。

我相信副總聯絡人陳慶安應該很清楚，我第一次聽到市長「巡房」原委，是在昨天柯市長被邱威傑痛罵後，才由陳慶安到辦公室來事後告知說明。

四、北市府把A事件（熊好券沒通過要和議員溝通）和B事件（政團拜會大拜拜）故意移花接木，又對媒體公然說謊帶風向，製造我們政團議員故意阻擋熊好券，真是笑話！真的是把人民當白痴，欺負一般人不懂議事規則！行為卑劣至極！

林穎孟強調，「做為總召，我的職責就是協調府會，過去我多少會幫市府說點好話」，盡力去喬出雙方可接受的方案，結果你們市府人前認錯，背後下毒手，對媒體放話惡搞政團成員。很抱歉，這次你們市府自己放的火，請自己解決。

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