陪、探病規範「嚴格到不合理」！醫怨問：少一些遺憾不行嗎？

▲醫師認為，現行醫院陪探病制度仍嚴格到不合理。（圖／新北市衛生局提供）

記者許若茵／綜合報導

本土疫情趨於穩定，指揮中心持續鬆綁口罩、開放場域，但現行醫院陪、探病規範仍規定每日固定1時段，訪客最多2人為原則，讓醫師大呼「嚴格到不合理」。

醫師陳昶宇在粉專「陳昶宇醫師 - 胃腸肝膽 消化內科」直言，醫院的探病、陪病規範，「依然維持在很不合理的嚴格程度」。

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近期疫情平穩，陳昶宇指出，最近社區中都沒有揪出隱形傳播鏈，且疫苗覆蓋率逐步提高，許多活動口罩規範也已逐漸放寬，指揮中心更不再每日召開記者會說明疫情，但醫院的探病陪病規範仍嚴格到不合理。

陳昶宇進一步說明，即使是病危的病患，仍規定家屬每天只能探病半小時，且僅限2人，「病人都快走了，讓多點家屬多陪伴一下，減少一些遺憾，不行嗎？」

▲醫院陪探病規範。（圖／指揮中心提供）

根據指揮中心10/11公告說明，除原先就已開放加護、安寧、呼吸照護、精神科及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者得探病外，再增開慢性病房得有條件探病，不過所有探病者應出具3日內陰性證明，或是要完整接種疫苗達14日以上等限制，探病也以每日固定1時段，每名住院病人限每次至多2名訪客為原則。