　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸增59例本土確診　涉疫地區「停售進入北京火車票」

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城，遊客及居民採取居家抗疫政策。（圖／CFP）

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委30日通報，29日新增59例本土確診，分布於黑龍江、內蒙古、寧夏、甘肅，以及北京。

根據通報，59例確診中，有26例位於黑龍江省、19例位於內蒙古、11例位於甘肅、2例位於北京、1例位於寧夏。

內蒙古本波疫情截至29日已累計155例確診，其中有132例位於阿拉善盟額濟納旗，官方認為與地方官員履職不力有關，於30日宣布，阿拉善盟文化旅遊廣電局黨組書記、局長兼盟文物局局長孫建軍未能及時落實國家、自治區疫情防控有關部署要求，履職不力，推動疫情防控相關工作不到位，決定免去其職務。

▼北京豐台區對確診病例居住社區進行封閉管理。（圖／CFP）

▲北京豐台區對確診病例居住社區進行封閉管理。（圖／CFP）

為了防止疫情透過鐵路傳播，大陸國家鐵路集團30日宣布5項措施，分別為停開減開部分旅客列車，減少人員流動；嚴格落實站車防控措施，營造安全健康出行環境；加強鐵路口岸防控，堅決防止境外輸入；堅決確保鐵路安全暢通，保障防疫和國計民生重點物資運輸；加強職工健康防護，維護正常生產秩序。

大陸國家鐵路集團也特別強調，停減涉疫地區旅客列車，停、限涉疫地區車站進入北京車票發售，並對進入北京的旅客查驗「北京健康寶」，對黃碼、紅碼旅客，拒絕進站乘車，列車上發現的立即安排前方站下交。

▲北京,藥局,藥店,昌平確診。（圖／CFP）

►花799元就有睡在雲朵上的fu

ET快訊
每位市民今普發2000元現金！　26萬人受惠
中部以北「下雨時間點曝」　溫差大入夜急墜10°C
台中步道驚見「眼鏡蛇」起身攻擊！　嘶嘶狂響
先衝了！　全家「咖啡買1送1」驚喜快閃2天
台灣選手赴美獲1.7億合約　不到1年就離隊
「這號碼」超慘！4度擦身而過　一圖看中獎覆蓋率
快訊／蔡英文迎戰公投！　說明座談會估2千人爆場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美挺台參與聯合國體系　王毅：台灣未來除了統一「沒其他前途」

陸增59例本土確診　涉疫地區「停售進入北京火車票」

賣家標錯價「3.2萬元賣賓士」拒出貨！　他最後被判賠82萬元

國台辦副主任：統一後「台灣財政收入」盡可用於改善民生

短裙黑絲「外送妹」狂抖熱舞影瘋傳　外送平台傻眼回應了

「30公分超大一根」完全入體…30歲男衝醫院羞吐原因　醫夾到崩潰

美轟濫用第2758號決議　陸外交部：挑戰一中原則會遭受更大失敗

出席長官飯局被設計！　女員工遭多男扒衣圍毆：摸你是看得起你

路透社：美國擬通過《安全設備法案》以加強限制華為、中興

邱太三提議放寬兩岸交流　陸官方「未回應」續批兩國論

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

路口上演天能？駕駛疑誤入死巷　緊急「ctrl+z」倒退嚕回頭右轉

休旅車疑用自動駕駛未注意路況　直衝防撞車「施工處沒放三角錐」

孫德榮病榻心繫華納官司揭「音樂黑洞」　看天王出走：不意外...怒控「吃人不吐骨頭」

《想見你》李子維手機影片藏2年！　第1集「男友視角」公開有彩蛋～

祖孫過斑馬線遭轉彎車直衝撞飛 車主急下車驚壞：A柱擋住沒看到

美挺台參與聯合國體系　王毅：台灣未來除了統一「沒其他前途」

陸增59例本土確診　涉疫地區「停售進入北京火車票」

賣家標錯價「3.2萬元賣賓士」拒出貨！　他最後被判賠82萬元

國台辦副主任：統一後「台灣財政收入」盡可用於改善民生

短裙黑絲「外送妹」狂抖熱舞影瘋傳　外送平台傻眼回應了

「30公分超大一根」完全入體…30歲男衝醫院羞吐原因　醫夾到崩潰

美轟濫用第2758號決議　陸外交部：挑戰一中原則會遭受更大失敗

出席長官飯局被設計！　女員工遭多男扒衣圍毆：摸你是看得起你

路透社：美國擬通過《安全設備法案》以加強限制華為、中興

邱太三提議放寬兩岸交流　陸官方「未回應」續批兩國論

直擊／蘇貞昌演講都靠「這一支」　公投說明會撞球桿搶鏡

美研究：疫苗保護力比「自然免疫」更強！　莫德納效力高於輝瑞BNT

基捷不進基隆！前交長傻眼：交通部為了選舉芭樂票搞「拖延戰術」

首次線上同志遊行14時登場　互動式網站設置在家也能參與

正妹初戀獻上第1次！人夫玩2個月自曝：沒離婚　她慘淪小三崩潰

地主國弱到被取消參賽？　中國冰球恐無緣2022冬奧

蘇丹全國示威今登場！軍事政變衝突至少11死　美籲軍方勿暴力鎮壓

台南北門蚵寮海埔新生地男子捕魚溺水　經送醫搶救仍宣告不治

世界大賽G3史尼克父子交換先發名單　締造經典畫面

台達電第4季營收看增　電動車虧損可望明顯好轉

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

國台辦：統一後台灣財政收入盡可用於改善民生

標錯價「3萬元賣賓士」拒出貨！賣家慘賠82萬元

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

肉體教學皇帝房中術　古代女官服務完3下場曝

人妻抓姦老公在健身女教練床上！他PO一張紙大逆轉

情侶躺網紅公路拍婚紗照　網：直接當遺照

陸增59例本土確診　涉疫地區停售進京車票

新疆「小河公主」起源曝光

出席長官飯局　女遭多男扒衣圍毆

風衣正妹M腿當街三人行　2男搶1女硬來太震撼

農夫村婦扮「神鵰俠侶」開牽引機稻田直播竄紅 網友：覺得浪漫

籃球女孩長大變女神！4歲遇車禍下半身壓爛

更多熱門

相關新聞

台南大眾運輸飲食鬆綁

台南大眾運輸飲食鬆綁

根據中央流行疫情指揮中心今日公告，全國新增5例境外移入個案，無新增本土案例，台南疫情也持續+0，針對大眾運輸飲食鬆綁部分，交通局指出，中央流行疫情指揮中心已宣布可以放寬大眾交通運輸飲食相關規定，因此大台南公車預計於11月2日起放寬車內飲食限制。

ALGOA峰會發表演說　徐榛蔚自豪：有機全台最多

ALGOA峰會發表演說　徐榛蔚自豪：有機全台最多

一度喊收攤！「嘉玲」帶回瑞豐夜市生機　空置率15%→5%

一度喊收攤！「嘉玲」帶回瑞豐夜市生機　空置率15%→5%

台灣要如何「有意義」參與UN？

台灣要如何「有意義」參與UN？

台灣會被大陸經濟「拖下水」？

台灣會被大陸經濟「拖下水」？

關鍵字：

疫情

讀者迴響

熱門新聞

露肩裝也上榜！「最醜穿搭」第一名爆反感

韓網紅逝世1年半　媽媽「也跟著走了」

「20種工作」在10年後恐式微消失！

劉謙手速太快「肉眼看不到」！網放慢40倍嚇到發毛

台中22歲男遭虐殺！3女在遺體旁滑手機

30公分超大一根完全入體　30歲男衝醫院醫夾到崩潰

王必勝小三炫包爽回「打算買房」

林依晨產後首露面！

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

帥富豪爆爽砸上億包養「大戰7仙女」！

「好市多中衛口罩」他被雷到！網風向一面倒

江宏傑認與福原愛有聯絡　鬆口《全明星3》卡司

短裙黑絲「外送妹」熱舞影瘋傳

國台辦：統一後台灣財政收入盡可用於改善民生

更多

最夯影音

更多
被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰

被控不滿騎士鑽車「頂她屁股2下」　砂石車駕駛喊冤：沒有刻意撞誰
5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

5.3億台幣堆成「鈔票山」超壯觀　嘉市普發2千元消費金...點鈔畫面曝

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

泰國2名油漆工「安全繩遭剪斷」　驚險卡26樓高空無助逐層求救！

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

牽繩卡電梯...狗遭勒脖懸吊半空　痛苦掙扎哀號！陸男衝上前解救

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

曾經咬死人！比特犬前往「服刑」 若無符合條件收養恐遭終身監禁

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面