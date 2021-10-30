陸增59例本土確診　涉疫地區「停售進入北京火車票」

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家衛健委30日通報，29日新增59例本土確診，分布於黑龍江、內蒙古、寧夏、甘肅，以及北京。

根據通報，59例確診中，有26例位於黑龍江省、19例位於內蒙古、11例位於甘肅、2例位於北京、1例位於寧夏。

內蒙古本波疫情截至29日已累計155例確診，其中有132例位於阿拉善盟額濟納旗，官方認為與地方官員履職不力有關，於30日宣布，阿拉善盟文化旅遊廣電局黨組書記、局長兼盟文物局局長孫建軍未能及時落實國家、自治區疫情防控有關部署要求，履職不力，推動疫情防控相關工作不到位，決定免去其職務。

▼北京豐台區對確診病例居住社區進行封閉管理。（圖／CFP）



為了防止疫情透過鐵路傳播，大陸國家鐵路集團30日宣布5項措施，分別為停開減開部分旅客列車，減少人員流動；嚴格落實站車防控措施，營造安全健康出行環境；加強鐵路口岸防控，堅決防止境外輸入；堅決確保鐵路安全暢通，保障防疫和國計民生重點物資運輸；加強職工健康防護，維護正常生產秩序。

大陸國家鐵路集團也特別強調，停減涉疫地區旅客列車，停、限涉疫地區車站進入北京車票發售，並對進入北京的旅客查驗「北京健康寶」，對黃碼、紅碼旅客，拒絕進站乘車，列車上發現的立即安排前方站下交。