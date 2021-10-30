文在寅隔3年再會教宗！重提「出訪北韓」贈和平十字架　美媒不看好

▲文在寅與妻子金正淑會晤教宗方濟各。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅為了出席在羅馬舉辦的「20國工業集團峰會」（G20），踏上9天7夜的歐洲出行程，其中更專程安排會晤教宗方濟各（Pope Francis），他正式向教宗方濟各提議「出訪北韓」，以求總統任期結束前在發展停滯的兩韓關係上取得突破；教宗方濟各則秉持3年前的立場，強調若收到北韓邀請，就會安排出訪。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美（박경미）在簡報會議指出，文在寅於當地時間29日上午與教宗方濟各會面，雙方的會談時間長達35分鐘，文在寅向教宗方濟各表示，「若教皇有機會造訪北韓，將會成為推動韓半島（朝鮮半島）和平的力量，韓國人抱持非常大的期望，盼下次能在韓半島見面。」

教宗方濟各對此回道，「期盼（南韓）能持續努力與北韓維持對話，而我也祈禱著韓半島能夠實現和平與統一。若（北韓）寄來邀請函，為了能夠幫助大家、為和平做出貢獻，我願意應邀前往。」

據悉，文在寅於2018年出訪教廷時，便曾提出希望教宗方濟各能出訪北韓，對此教宗方濟各則表示，若收到北韓官方寄來的邀請函，自然會安排前往。

▲文在寅贈送給教宗方濟各「和平的十字架」。（圖／達志影像）

報導指出，文在寅贈送給教宗方濟各「和平的十字架」（평화의 십자가）與含有製作過程影像的USB硬碟，該十字架的材料來源自兩韓軍事緩衝區（DMZ）的鐵柵欄，其意旨自然代表著期盼教宗方濟各造訪南北韓，化解兩韓之間的戰爭藩籬，成為恢復兩韓溝通的契機。

雖然雙方還談論全球新冠疫情、氣候變遷等議題，不過《美國之音》（VOA）引述專家意見，認為教宗方濟各出訪北韓，其實對於兩韓關係的改善、北韓人權議題上並不會起到什麼太大的作用。

前美國國務院北韓人權事務特使金恩（Robert King）認為，教宗方濟各出訪時雖能向平壤當局提及以宗教自由為首的各種人權議題，但北韓改變態度的可能性相當低，且北韓當地居民不太可能因此有機會出席彌撒，甚至教宗的出訪只會讓金正恩再度成為全球矚目的焦點，在政治地位與威信上有所提升。

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