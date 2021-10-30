日本眾院大選各黨多聯美抗中　自民黨打台灣牌

▲日本首相岸田文雄。（圖／路透）

文／中央社

日本眾議院大選31日投開票，9個參選政黨在外交國防政見上多主張以美日同盟為基礎，對抗中國日益擴張的軍事力量；執政黨自民黨更表態歡迎台灣申請加入CPTPP及參與WHA。

●主要政黨主張聯美抗中友台

自由民主黨日前公布眾院大選政見，其中外交與安全保障政見延續現行執政路線，要以美日同盟為基礎，與澳洲、印度、東南亞國家協會（ASEAN）、歐洲、台灣等共享普世價值的夥伴加強合作；並指出中國急速擴軍、試圖片面改變現狀，日本有必要加強防衛能力。

政見中更明確記載，歡迎台灣申請加盟跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），可說是日本主要政黨中對台灣最為友善的政黨。

與自民黨聯合執政的公明黨也主張強化美日同盟，認為中日關係相當重要，但中國有必要公開透明地說明人權問題，譴責中國海警局船隻侵入釣魚台列嶼周遭（日本稱「尖閣諸島」）的日本「領海」，是違反國際法。

在野黨日本維新會同樣主張以美日同盟為基礎，與具有共同價值觀的美國、英國、印度、澳洲、台灣加強合作，以強化防衛能力。

最大在野黨立憲民主黨的外交政見也認為要以美日同盟為主軸，強化與亞太地區和多個鄰國合作；並指中國在釣魚台列嶼周遭對日本挑釁、單方面企圖改變南海現狀等，應堅定要求中國遵守國際法。

●在野聯盟外交安保政見不同調

立憲民主黨在這次選戰中聯合其他4個在野黨，在約7成選區共推候選人，合作陣營包括共產黨、國民民主黨、令和新選組與社民黨；但其中只有國民民主黨政見提出要維持與強化美日同盟，在未提及中國下表示要維護釣魚台列嶼等「領土」與「領海」。

共產黨則認為美日安保條約使兩國地位不平等，應予以廢止，但也批評中國的軍事威脅和人權問題，認為台灣問題應在尊重台灣民意下和平解決。令和新選組與社民黨都主張要修正美日關係。

另外，「以違反律師法72條與NHK進行訴訟黨」（簡稱「NHK黨」）則主打NHK應公平收費等國內政見，對外交與國防著墨不多。