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《魷魚遊戲》爆紅到推虛擬貨幣！一天暴漲2400% 　優勝者拿獎金9成

▲▼韓國影集《魷魚遊戲》風靡全球。（圖／路透社）

▲韓國影集《魷魚遊戲》風靡全球。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

串流影視平台Netflix所推出的韓國影集《魷魚遊戲》，上架後成為該平台成立以來點擊率最高的一部作品，在全球好評如潮，如今這波風潮似乎襲捲到虛擬加密貨幣上，以迷因梗為基礎的「魷魚幣」油然而生，26日推出以後，短短24個小時內價值暴漲近2400%，不過有專家認為魷魚幣未獲官方承認，質疑恐怕是詐騙手法。

根據美媒《CNBC》報導，「魷魚幣」其實與Netflix並無任何關係，是推出者在觀看影集《魷魚遊戲》以後，從中獲得靈感所推出的虛擬貨幣，研發團隊在網路上推出「魷魚遊戲專案」（Squid Game Project），在網路上進行虛擬的遊戲，其中包括劇中知名的一二三木頭人、取椪糖等6個遊戲。

「魷魚幣」做為遊戲參加者的入場費用，只不過輸家並不會面臨一槍斃命式的死亡懲罰。

▲▼外國有研發團隊突發奇想推出了「魷魚幣」。（圖／翻攝自官網）

▲外國有研發團隊突發奇想推出了「魷魚幣」。（圖／翻攝自官網）

報導指出，「魷魚遊戲專案」線上遊戲比賽預計11月啟動，研發團隊於當地時間20日推出魷魚幣預售後，短短不到1秒就被搶光， 26日正式推出魷魚幣後，其價格從原本27日的0.09美元（1魷魚幣），短短不到24小時，便於28日飆升至2.22美元（1魷魚幣），價格暴漲近2400%，目前市價總值已攀升至1億7400萬美元。

由於主辦方並未限制參賽玩家的人數，因此只要人數愈多，最後獲勝時所拿到的獎金也就愈多，每人的參賽費用為1萬5千魷魚幣，以現在的價格換算則為3萬3450美元（約新台幣93萬元）。

研發團隊在白皮書中強調，魷魚幣總額的90%為優勝者獎金，剩下的10%則為主辦比賽的研發團隊獲取。不過，研發團隊並未說明「魷魚幣」與Netflix、以及影集《魷魚遊戲》之間的關係，僅表示是從劇中獲得靈感。

▲▼《魷魚遊戲》著名的一二三木頭人女童娃娃在首爾奧林匹克公園亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲《魷魚遊戲》著名的一二三木頭人女童娃娃在首爾奧林匹克公園亮相。（圖／達志影像／美聯社）

其實類似的虛擬加密貨幣還有狗狗幣（Dogecoin）、柴犬幣（Shiba Inu coin），而代表韓國流行音樂（K-POP）風迷全球樂壇的南韓人氣偶像團體防彈少年團（BTS）甚至也被推出虛擬加密貨幣「阿米幣」（Army coin），只不過其經紀公司HYBE急忙撇清阿米幣與防彈少年團之間的關係，表示已侵害肖像權，將採法律途徑應對。

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