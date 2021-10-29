女友人看牙10年「整口爛光」！他診所門口掛牌騷擾　院長無奈回應

▲女友人看牙10年，結果變成一口爛牙。（圖／《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

北市東區某間知名牙醫診所碰上醫療糾紛，近期有名男子身上掛著告示牌，寫著「診所害人牙齒痛10年」，控訴看診的醫師。對此，所方出面喊冤，也表示願意退還30萬元，只是對方開價過高，因此沒有談成。

根據《東森新聞》報導，這間牙醫診所相當有名，許多藝人會來此就診，近期卻有名男子時常到場「站崗」身上還掛著「診所害人牙齒痛10年」的告示牌，造成所方、周遭店家的困擾。

附近店家不堪其擾，打電話報案，男子見員警到場，卻堅稱「只是在人行道走來走去」，若有犯法的話，員警應該立刻逮捕他。

事後經過了解，原來男子的朋友10年前來這間診所看診，進行矯正、植牙的療程，沒想到看了9年多，變成整口爛牙，他實在氣不過，才掛著牌子，來替朋友討公道。

▼男子掛著牌子，站在牙醫診所前。（圖／《東森新聞》）



男子也放話出去，只要診所有營業，他就來站崗，週日休診，他跟著休息、國定假日也休息，只要營業，一定會來掛牌子。

對此，診所院長十分無奈，男子過去半年以來，天天跑來騷擾，已經影響生意，他也出面協調，願意退款30萬，對方卻獅子大開口，要求200萬，明明就是女患者過去沒辦法配合看診，才會變得如此。

由於男子的行為觸法，因此挨罰8,000元，但他仍心甘情願，就連30萬元的退款都能不要了，罰個幾千元算什麼，之後還是會來站崗。

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