短褲妹北捷驚魂！黑衣男站外跟蹤到車廂　硬坐身旁喊：是我前女友

記者張君豪／台北報導

北市捷運警察隊表示：10月10日下午15時許一名劉姓女子在北市景美捷運站附近，遭陌生張姓男子跟蹤，一路跟隨進入景美站搭乘捷運、該名男子沿路搭訕，劉女內心害怕慌張，無奈在大坪林站緊急逃下車告知站務人員，並報警處置，捷運警察火速派員到場，該名跟蹤狼試圖趁隙逃逸，甚至佯稱是男女感情糾紛大喊「她是我前女友、你們不要鬧了」企圖混淆警方判斷，所幸仍遭捷警壓制上銬逮捕，警方在該男身上搜出安毒，暫依毒品罪嫌移送新北市新店警分局江陵所進行後續偵辦。





▲持有安毒張姓男子因尾隨搭訕捷運通勤女子遭捷運警察逮捕，並在他身上搜出安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

▲持有安毒張姓男子因尾隨搭訕捷運通勤女子遭捷運警察逮捕，並在他身上搜出安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

北市捷運警察隊表示：捷警隊第二分隊警員黃勇傑、袁志宏等2人擔服大坪林守望勤勤務，於15時48分接獲通報捷運大坪林站方通報、有女子遭跟隨，隨即前往現場查處，經到場了解係2人於景美站上車搭乘往新店方向列車，上車後張姓男子（36歲、經查有毒品前科）開始搭訕並坐在劉女旁邊，此時劉姓女子有所警戒不太理會，所幸僅搭乘一站即在大坪林下車，徒步欲前往環狀線5號出口途中，結果劉女卻發現該名黑衣男仍尾隨其後。





▲持有安毒張姓男子因尾隨搭訕捷運通勤女子遭捷運警察逮捕，並在他身上搜出安毒。（圖／記者張君豪翻攝）

劉女此時內心非常害怕，奔赴捷運站櫃檯請站長協助報警。警方到達現場了解狀況時，男子於現場大聲咆哮並稱「劉姓女子為其女友」、「叫劉姓女子不要鬧了」等語，張男試圖混淆變態跟蹤犯行，警方要盤查他時還趁隙逃跑，隨即遭在場捷運警察喝令制止並依法壓制上銬，警方在他隨身背包內，起獲毒品安非他命、吸食器等違禁品，全案依觸犯毒品危害防制條例依法偵辦、但因被害女子不願提告，警方持續蒐證，若女方事後要提告性騷擾等罪警方會依法究辦。

北市捷警隊呼籲，乘客如在列車上遭騷擾或侵害等不法情為，可立即按下捷運車廂門邊之紅色緊急通話鈕，請求司機員協助轉報或打110報案，警方會迅速到場，維護捷運安全，另對於有任何犯罪動機之犯嫌警方亦將依法處置，絕不寬貸，請民眾安心搭乘。

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