雙寶媽付不起看診費「牙齦腫脹化膿」！絕望自拔11顆牙：終於解脫

▲英國一名女子負擔不起高昂的自費拔牙診斷費,於是自己將11顆牙拔除。(圖/翻攝自Twitter/@ziks297)

記者閔文昱/綜合報導

英國一名女子因為自費拔牙診斷費太高,又找不到能用國家保險預約的牙醫,於是忍受數年牙痛的痛苦後,竟然自行把11顆牙都拔掉,拔完後還大讚「終於解脫了」,令各界感到相當不可思議。

根據《每日郵報》報導,42歲的瓦茨(Danielle Watts)住在英國薩福克郡的伯里聖埃德蒙茲 (Bury St Edmunds),由於她時常預約的牙醫診所在2015 年突然關閉,因此她只能尋找其他間能以國家健康保險(NHS)掛號預約的牙醫,不過卻沒有診所願意接收新的NHS患者,導致她的牙齒在這兩年間開始愈加疼痛,甚至鬆動脫落。

Danielle Watts pulled out 11 of her teeth as she is unable to afford private dental treatment.https://t.co/3BHAe9LlwO