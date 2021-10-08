雙寶媽付不起看診費「牙齦腫脹化膿」！絕望自拔11顆牙：終於解脫

▲英國一名女子負擔不起高昂的自費拔牙診斷費，於是自己將11顆牙拔除。（圖／翻攝自Twitter／@ziks297）

記者閔文昱／綜合報導

英國一名女子因為自費拔牙診斷費太高，又找不到能用國家保險預約的牙醫，於是忍受數年牙痛的痛苦後，竟然自行把11顆牙都拔掉，拔完後還大讚「終於解脫了」，令各界感到相當不可思議。

根據《每日郵報》報導，42歲的瓦茨（Danielle Watts）住在英國薩福克郡的伯里聖埃德蒙茲 （Bury St Edmunds），由於她時常預約的牙醫診所在2015 年突然關閉，因此她只能尋找其他間能以國家健康保險（NHS）掛號預約的牙醫，不過卻沒有診所願意接收新的NHS患者，導致她的牙齒在這兩年間開始愈加疼痛，甚至鬆動脫落。

Danielle Watts pulled out 11 of her teeth as she is unable to afford private dental treatment.https://t.co/3BHAe9LlwO — NationalWorld (@NationalWorld) October 6, 2021

瓦茨透露，她的牙齒在2年前開始惡化，但因她付不起自費的拔牙診斷費，導致牙齦不斷萎縮，骨質流失，讓牙根都暴露在外，為此，她只能每天服用止痛藥來減緩不適感，不過情況卻越來越不穩定，牙齦中時常會出現感染的膿腫，漸漸的她連吃飯都產生問題，也影響了自己的自信心。

瓦茨指出，最終她決定為自己拔牙，在牙齒搖搖欲墜時，用擠壓的方式將牙齒彈出，前前後後共DIY拔掉了11顆牙齒，如今說話雖變得有些口齒不清，但嚴重的不適感也終於消失，「總算是解脫了，但接下來我也開始擔心我12歲和8歲的孩子，他們也一段時間沒看牙了，而且兒子可能很快就需要裝牙套。」