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後山福音！慈濟成立數位牙醫臨床訓練中心　精準製作全口假牙

▲花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心開幕儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心開幕儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心，26日舉行開幕儀式，除了慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍、花蓮慈院院長林欣榮及牙科團隊外，還邀請到花蓮縣衛生局局長朱家祥及多位貴賓參加共同揭幕。

花蓮慈院牙科部主任黃銘傑表示，過去若需要製作完全適合病患的假牙，不僅過程繁複，且人工鑄造的過程中因材料的轉換，造成誤差的機率不低，需要耗費時間及人力一步驟一步驟地修正；得益於科技進步，儀器發展日新月異，感謝南科提供計畫經費，花蓮慈院得以引入目前全台，規格最好的齒雕機，不僅能夠製造全口金屬假牙，運用如此精密度高的設備，也能夠大幅降低誤差產生。

▲花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心開幕儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

牙醫部黃銘傑主任帶領介紹最新引入的高規格齒雕機。

除了齒雕機，數位技能訓練中心也引入了光學技術導航系統，能應用在植牙或其他口腔手術上，讓醫師在手術前和手術中可即時確認牙齒與神經的相對位置，提升治療的精準度。

▲花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心開幕儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼黃銘傑主任示範操作光學技術植牙導航系統。

南科管理局副組長陳錦裕指出，南科近年致力於推廣品質不俗的國產牙科產品，更投入了許多資源在協助成立訓練中心，即「教學中心」；很高興這次和花蓮慈院合作成立數位技術中心，希望透過政府的支持，接受訓練的醫師能更快跟上技術進化、學習新技能，提升效率和服務量，讓病人也受惠。

▲花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心開幕儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

訓練中心成立的主要目的為牙科數位化，使醫師、牙技師學會如何使用及操作這些新設備和軟體，最大程度地精準化以達到節省時間的效果。黃銘傑主任舉例，大多醫院製作假牙都是外包給廠商，無法在院內製造，且一次送製的時間幾乎要兩個星期以上；而引入最新的齒雕機，可以讓醫師與牙技師共同監製齒模的鑄造，如若碰上較困難的案子，也更方便於溝通討論，能大大縮短製程時長並提升服務品質，一舉數得。

▲花蓮慈濟醫院牙醫部成立東台灣數位牙醫臨床訓練中心開幕儀式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

邱勁嘉牙醫師示範操作口掃機。

訓練中心的成立對醫療端和病人皆有重大益處，吳志浩理事長表示，為慶祝東台灣數位牙醫臨床訓練中心揭幕，花蓮縣牙醫師公會前後四屆理事長都特別出席參與，見證東部牙醫世代2.0的來臨。

數位牙醫技能訓練中心教育對象包含醫師、實習醫學生與牙技師等，黃銘傑主任表示，預計今年十一月中就會先針對院內醫師同仁進行軟體方面的訓練，讓牙科住院醫師或PGY（不分科住院醫師），以小組教學的方式進行訓練。

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