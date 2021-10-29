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全聯首度推出「雙層鬼怪巴士」開進雙北！柯文哲同行天母萬聖趴

▲▼全聯與天母商圈合作萬聖節活動，今年將於10/30在天母運動公園舉行。（圖／業者提供）

▲全聯與天母商圈合作萬聖節活動，今年將於10/30在天母運動公園舉行。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

每年最大萬聖趴在天母！全聯福利中心因應每年萬聖節推出「萬聖果果節」，今年實體活動將於明（10/30）日在天母運動公園舉行，福利熊將帶著水果探險隊驚喜現身，今年更首度推出「行動鬼怪車」載著一群鬼怪，沿途與民眾熱情互動，台北市長柯文哲也將同行；此外萬聖節系列口罩也在全台門市限量開賣！

全聯與天母商圈再度合作萬聖節活動，今年最大亮點是全聯與台北市雙層觀光巴士合作的「行動鬼怪車」，巴士上會載著一群俏皮的鬼怪及福利熊，而台北市長柯文哲也會搞怪扮裝，一同進入天母運動場，並下車合照與路人互動，民眾只要與鬼怪與福利熊拍照打卡，即可獲得萬聖節限量糖果和貼紙。

「全聯行動鬼怪車」將一路開到新北市府中商圈，參與新北市政府所舉辦「2021府中搞什麼鬼」萬聖節變裝派對活動，凡是捕捉到鬼怪和福利熊合影，打卡上傳，即可獲得萬聖節限量甜柿，為支持台灣農業，以柿子取代南瓜，讓民眾DIY把貼紙貼在甜柿上，一起共襄盛舉。

不只天母運動公園及全聯門市有滿滿的萬聖節氛圍，10/30當天穿著萬聖節裝扮的國小(含)以下的小朋友們，到全聯天母天玉、士林士東、士林蘭雅、天母中山北、士林忠誠等5家門市，變裝大喊「不給糖就搗蛋」，即有機會獲得「森永提拉米蘇牛奶糖」或「Twix巧克力焦糖香脆賣餅」，兩者擇一隨機免費送，數量有限，送完為止。

10/31萬聖節當天，全聯也在全台上千家門市舉辦限時限量免費贈糖活動，國小（含）以下兒童只要穿著萬聖裝扮，並到門市大喊「不給糖就搞怪」，即可獲得1份可樂口味曼陀珠，每家門市數量有限，贈完為止。

另外自10/15至10/31再度舉辦「萬聖果果節創意造型賽」，除了兒童組外，今年再新增成人組，活動期間，邀請大小朋友都可以用創意造型、化妝、物件搭配等方式裝扮，並拍攝照片上傳檔案至活動頁，就有機會獲得最高1萬元的PX Pay儲值金，總獎金高達5萬元。

▲▼全聯與天母商圈合作萬聖節活動，今年將於10/30在天母運動公園舉行。（圖／業者提供）

▲全聯即日起也限量開賣限定版康乃馨萬聖節系列口罩。（圖／業者提供）

即日起也限量開賣限定版康乃馨萬聖節系列口罩，多款每盒特價179元，購買一盒再加贈50福利點，而全聯吉祥物「福利熊」和「水果探險隊」也推出「福利熊與水果探險隊」獨家限量口罩，一次推出大人與兒童款，即日起至12/2更祭出每盒特價120元優惠，數量有限，售完為止。

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