全聯土雞節開跑！獨家新品「桂丁土雞菁英部隊」上市　包裝全升級

▲全聯土雞節登場，除了包裝升級，還有獨家新品上市。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「土雞節」將於10/29至12/2在全台門市登場，除了推出雲林在地土雞促銷優惠，還有獨家熟成桂丁雞胸肉、S級放山桂丁土雞新品上市，並全面升級為「真空貼體包裝」，凡購買指定商品單筆每滿199元，現折10元。此外火鍋季限時優惠只到10/28，除了有超過50款獨家名店鍋物湯底免排隊，還有火鍋料特價中。

全聯自2019年提倡「一地一好物」的概念，持續推廣雲林土雞在地好食材，也獨家引進由民間主導與政府共同研發的純種土雞桂丁土雞、肉質細緻清甜的火山烏骨雞；而今年10/29~12/2「土雞節」期間，還有獨家的「熟成桂丁雞胸肉、S級放山桂丁土雞」新品上市，凡購買指定商品單筆每滿199元，現折10元。

▲全聯土雞節也特別將包裝再升級，使用「真空貼體包裝」。（圖／業者提供）

土雞節也特別將包裝再升級，使用「真空貼體包裝」，透過熱縮膜緊貼覆蓋在產品上，以一層上膜貼封於食材上，直接呈現出食材原有樣貌，除了可減少商品與空氣接觸後的風味改變及污染，更有效鎖住水份鮮度延長生鮮肉品的賞味時間、賣相美觀。

此次推出的獨家新品，皆使用真空貼體包裝，包括「熟成桂丁雞胸肉」選用桂丁土雞胸肉，採以濕式熟成處理，透過溫、溼度精準控制，運用雞肉本身天然酵素與蛋白質發揮作用，讓雞肉肉質更加鮮嫩柔軟、不乾柴。

▲明星商品「桂丁土雞」。（圖／業者提供）

而「S級放山桂丁土雞」是桂丁土雞的菁英部隊，放養於高海拔、純淨無污染的濁水溪上游，好山好水外，並用專利活菌配方飼料培育，達100天以上自然養成的雞種，皮薄肉質結實有彈性。優質食材特別於PXGo!全聯線上購「桂丁放山雞專區」開放預購，共有4款新品，包括去骨腿肉、骨腿切塊、胸肉+里肌、三節翅，售價199元~439元。

全聯土雞節10/29~12/2期間，於門市購買生鮮土雞商品，單筆每滿199元，現折10元。還邀請國際級金牌主廚溫國智在10/30(六) 下午16:00~17:00將現身全聯南港旗艦店，將土雞富含的高優質蛋白、低脂肪等特色分享給大家。

▲全聯引進超過50款獨家名店鍋物免排隊。（圖／業者提供）

另外，全聯今年於9月初開始在門市販售常溫火鍋湯底，超過50款獨家名店鍋物免排隊，販售品項數為歷年來最多，包括台式、日式、韓式還是泰式、港式，通通都有，加上冷凍火鍋湯底品項，等於今年販售品項數超過百款，一半以上還是獨家販售品牌。包含今年新登場的「賈以食日」、「點點心」、「一風堂」、「藍象廷泰式火鍋」等常溫火鍋湯底；另冷凍火鍋湯底則有「老四川」、「石二鍋」等超人氣名店。

而火鍋適合搭配的生鮮指定商品也祭出限時優惠到10/28，包括豬五花薄切/火鍋肉片，原價40.5元/100g，特價36.5元/100g、台南學甲虱目魚丸活動期間省10元；草蝦原價198元/盒，特價169元/盒、日本生干貝則是一盒便宜20元，特價258元/盒，憑振興大禮包優惠券再折15元/盒。「PXGo！全聯線上購」也有鮮凍特級中卷分批取貨優惠原價3盒567元、特價499元。