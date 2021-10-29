全聯爆夯「家樂福怎抗衡？」　婆媽激推4優勢：要怎麼輸

▲許多網友很喜歡家樂福的進口商品。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

全聯重金併購大潤發一事，為零售市場投下震撼彈，而「量販龍頭」家樂福的動向也備受關注。就有常客認為，雖然家樂福有需要加強的地方，但勢頭也很熱，這番話引起熱論，許多婆媽舉出雙方優勢，坦言「覺得台灣要多元一點！」

網友在「家樂福Carrefour商品網友真心話」發文提到，全聯最早收了松青，現在又補上大潤發，而家樂褔則收了頂好、Jasons，儘管前者越來越夯，但家樂福也有它的強項，「像是自助結帳不用請支援收銀；另外，雖然熟食還有進步空間，但整個勢頭也很棒。」

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▲全聯肉品備受讚賞。（圖／記者林育綾攝）

話題引起共鳴，綜合常客所述，認為家樂福有4大優勢，像是進口商品選擇很多、價格相較便宜、24小時營業，及自有品牌很好買，「進口商品贏全聯外，現在超市拓點也超多又24小時，東西也比較便宜，要怎麼輸」、「全聯離家近，方便；家樂福東西多，稍便宜」、「家樂福的確比較便宜，而且貨也比較齊」、「超喜歡家樂福自有品牌，台灣跟國外的品質都很好，喜歡他們對於環境的在乎跟重視」、「喜歡家樂福進口很多歐洲食品、商品很獨特，人員也非常熱心、親切」。

不過也有一派網友表示，「我覺得家樂福菜肉水果也不便宜」、「家樂福的生鮮實在很母湯」、「我以前很愛逛家樂福的，現在去都不開心了。請振作起來」、「加強食物品質吧，不然老一輩的刻板印象」、「生活吃喝在全聯買，適合食量小的家庭，異國食品或麵包則是家樂福」、「家樂福好遠」。