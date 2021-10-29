出席長官飯局被設計！　女員工遭多男扒衣圍毆：摸你是看得起你

▲網傳女子出席長官飯局，慘被多男扒衣猥褻。（圖／示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pexels）

記者李振慧／綜合報導

河北邯鄲市近來傳出當地供電公司一名女員工應主管邀約出席飯局，然而到了現場卻被多男強迫扒衣猥褻，她抵抗反而被遭到無情毆打，對方還囂張嗆聲，「摸你是看得你」，恐怖經歷讓她身心受創。事件後來在網上瘋傳，讓涉事公司今日出面澄清，並計畫對不實言論提告。

一則名為「河北廣平供電公司，副局長設鴻門宴，女子赴約被猥褻扒衣」的文章近來在網路上流傳，內容提到受害的斐姓女子，6日參加廣平縣供電公司副局長王某秋邀約的一場飯局時，進入包廂後遭6名男子不斷灌酒，後來甚至開始對她動手動腳，她不甘受辱想要離開時，突然被王男手下抓住，狠狠賞了她一巴掌辱罵，「都老娘們了還裝啥，摸你是看得起你」。

斐女後來被帶回屋內慘遭多人圍毆，其中3男拳打腳踢後還強行趴掉她上衣猥褻，直到餐廳工作人員聽到聲響進來查看她才獲救，不過後來在餐廳外又被王男與下屬賞了好幾個巴掌，被送進醫院治療後已經報案。

《正觀新聞》報導，事件傳出後，查證發現斐女目前人在廣平縣中醫院治療，鑑定為輕微傷。廣平縣供電公司29日表示，網傳的王男並不是副局長而是助理，文章中提到的相關人也都不是，確實有吃飯這件事情，但事件仍在調查，王男也將就不實情況向法院提起訴訟，公司將依據調查結果嚴肅處理。

▼廣平供電公司澄清王男不是副局長。（圖／翻攝自微博／沸點視頻）