BNT第二劑13輪才開放「158人已打？」　莊人祥分析4可能

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣布第13輪規劃開放BT第二劑接種，11月5日開打，不過根據指揮中心統計資料，國內已經有158人接種第二劑，發言人莊人祥分析可能有4種情況，包含在國外已經打疫苗、緊急出國需求等。

指揮中心最新統計，28日累計接種2404萬8,734 劑，當中AZ接種1210萬0,866 劑，莫德納接種591萬9,909 劑，高端接種138萬2,354 劑，BNT接種464萬5,605劑。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 71.09%，劑次人口比 102.64 (劑/每百人)。

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指揮中心今日宣布第13輪疫苗接種規劃，提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，將於11/3預約、11/5開打，其中BNT第二劑是疫苗平台首度開放。

值得注意的是，BNT第二劑第13輪才開放，但目前指揮中心統計疫苗已經有158人接種BNT第二劑，莊人祥分析有4種情況，第一、這些民眾從帛琉等國家打過第一劑回來，後來接種就會列在第二劑；第二、有些民眾打AZ或高端後出現不良反應，所以因此更換不同類別疫苗打第二劑，可能因此接種BNT疫苗，第三、有些民眾是第一劑打BNT之後有緊急出國需求，縮短在21天之後打第二劑；第四、也不排除部分人接種第一劑時登記錯誤。

莊人祥說，前三類情況都是正常狀況，至於登記錯誤者，只要回原接種單位更正即可。

