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首例Delta+侵台！打2劑疫苗也擋不住　4QA認識「AY.4.2」

▲距離農曆春節僅剩約20天，桃園國際機場22日入境旅客依序入關。（照／記者沈繼昌翻攝）

▲專家認為，人類必須適度調整心態，未來一定會與病毒共存。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／台北報導

全新變種病毒「AY.4.2」，是具有高度傳染性的大魔王Delta變異株的子系毒株，傳播力疑比Delta高出10%至15%。國內今公布首例境外移入有Delta+現蹤，對這株變異株的了解，專家指出，其實傳播力強弱或對疫苗是否無效，目前並無足夠證據證明，但因為AY.4.2可比擬成Delta的孫子，總會有特性是與Delta相同，所以這株病毒株目前雖還尚未有顯著影響，仍值得關注。

指揮中心今（29）公布公布最新一週境外移入基因定序結果，共有5例驗出Delta變異株，其中一名50多歲英國籍境外移入個案，驗出有Delta+之稱的「AY.4.2」變異株，且已完整接種2劑BNT，屬突破性感染，也是我國首見。疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名個案首次檢驗Ct值19，第二次檢驗就驗出Delta+，目前已入院治療，對社區應無構成威脅，個案也沒有相關症狀。

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對於Delta+的資訊，羅一鈞提到，目前以英國為大宗，美國、澳洲、加拿大也有相關病例報告，亞洲則是以色列、泰國等有發現首例，台灣則是在今日公布。據了解，AY.4.2傳播力較一般Delta變異株高出15%，至於疫苗保護力還有待進一步研究。

Q：全新變種病毒「AY.4.2」是什麼？與A.Y.1哪裡不同？

A：是新冠變種病毒株的一種，從Delta變異株變種而來，長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時解釋，以四大變異株為例，Alpha、Beta、Delta跟Gamma是從新冠病毒原始株變種而來，而這個新的「AY.4.2」則是從Delta變異的。換言之，把病毒株擬人化為家族族譜，新冠原始株就是祖先，生下了Alpha、Beta、Delta跟Gamma後，Delta又再生出一個小孩，「AY.4.2」就是其中一位。

至於另外還出現的AY.1、AY.2等，台大前感染科醫師林氏璧說明，其實都是印度先發現的，只是後來擴散到其他國家，就如同演化樹上的關係，因為Delta會有很多子代，比較重要、大的基因突變才會被標明，像是Delta本身，其他則是比較小的變異，分成A.Y.1、2、3、4，以英國的A.Y.4又比較多，因此才會被稱作Delta Plus，雖然可能會有Delta原本沒有的基因，但基本上，就是幾個突變位置不同，根源都還是一樣的。

林氏璧指出，可知的是這些變異株的傳染力應該都會相當高，基本性質會與Delta差不多，可能帶有一些小突變，剩下的，會不會有相同、不同性質目前仍是沒有答案。

已經在至少42個國家出現的Delta+，根據WHO每週發布的最新流行病學報告顯示，感染AY.4.2的病例自7月以來有明顯增加的趨勢。而這株變異株究竟會不會對世界造成另一波影響，林氏璧認為，先前Alpha、Delta也顯示，若會帶來嚴重的情況，一兩個月內就會很明顯的有衝擊了。

Q：「AY.4.2」會比Delta更可怕嗎？

A：施信如表示，既然是從Delta變異而來的，就像遺傳一樣，AY.4.2勢必有些特性會與Delta相同，對免疫的逃脫預估會存在，但傳播力、疫苗效力等影響，目前仍是未知。不過，她也認為，畢竟仍是Delta的變種，所以依舊是值得關注的病毒株，也許比Delta更強或差不多也不一定。

施信如說，變異株並不會改變病毒特性，只是某些也許會在基因突變位點或受體結合附近有一些不同。

林氏壁提到，目前資料甚少，只是剛剛發現這個「AY.4.2」病毒株，傳染力高10~15%也只是少數專家基於公衛模型的推測，還很難說，不過，AY.4.2的A222V和Y145H兩種突變，之前都分別曾出現在別的變種病毒，但並沒有造成非常大的病毒特性改變。

羅一鈞也指出，台灣首例的Delta+也是因為其病毒中的S蛋白基因序列帶有Y145H、A222V等突變，符合AY.4.2亞系特徵，為國內首例AY.4.2亞系個案。

▲▼新冠病毒。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲Delta+目前在全球42個國家現蹤。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

Q：變種病毒會越變異越可怕嗎？Delta輕症化的症狀，是因為施打疫苗導致的嗎？還是病毒真的弱化了呢？

A：施信如坦言，病毒本身究竟有無弱化目前沒有證據，以四大天王病毒為例，要說哪個致病性比較強，並沒有足夠的實驗可發表論文，只能說，以目前流感病毒經驗及死亡、重症率下降來推估，病毒「可能」是變弱了，也希望實際情況真的是如此。但她透露，病毒變弱的缺點就在於流感化後「難根除」，就像感冒一樣，會出現無症狀的人、也會有少許症狀的患者，難以捉摸。

Q：如何面對未來的新冠病毒？

A：「人類本來就可以跟病毒共存」施信如指出，這兩年以來，全球疫情有這麼多人感染，後續也有疫苗的出現、未來藥物研發出爐，心態上其實要慢慢的調整成可與病毒共存的狀態，以台灣來說，疫苗目前覆蓋率還未達到一定程度，依舊是要謹慎點、戴口罩沒錯，但是整體來看，其實可以緩步回到從前的日子了，大家也可以觀察，雖然5月有一波本土疫情，總的來說，疫苗之後的世界，的確比去年好了。

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