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同志大遊行「友善日常」明登場　蔡英文：讓社會更多元再艱辛都值得

▲圖為第18屆同志大遊行。（資料照／記者林敬旻攝）

▲第19屆同志大遊行30日登場。圖為第18屆同志大遊行。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

第19屆台灣同志大遊行30日登場，主題訂為「友善日常」；而今年受新冠疫情影響，首次改為線上舉辦。對於這兩年的同志大遊行主題的設定，總統蔡英文表示，代表我們的社會正往前邁進，除了能成家，我們也努力讓不一樣變一樣。此外，蔡英文也提到，自己在年輕人幫助下完成同婚，雖然過程艱辛，但回過頭來看，一切都值得。

蔡英文29日透過臉書表示，明天就是台灣同志遊行，因為疫情的關係，今年改為線上舉辦，讓大家都能持續參與台灣的年度盛事。接著，針對台灣是亞洲首個通過婚姻平權的國家，蔡英文提及受美媒《CNN》專訪時被問到為何支持同婚，她說，「我在年輕人的幫助下完成這一切。雖然這個過程非常艱辛，不過，回過頭來看，我認為這一切都值得」。

蔡英文指出，從大法官釋憲、公投，到最後完成立法，我們經歷很多壓力與挫折，但是，有很多朋友始終沒有放棄，特別是年輕朋友，堅定相信婚姻平權，支持我們推動同婚合法化。同婚通過後，我們看到，有更多人獲得自己想要的幸福，社會也持續學習、嘗試面對更多元的價值。

對於這兩年同志遊行的主題從「成人之美」到「友善日常」，蔡英文表示，這代表我們的社會正在往前邁進，除了能成家，我們也努力讓不一樣變一樣，讓過去的少數成為現在的日常。我們學習包容彼此，擁抱差異，讓社會變得更多元，也更美麗，讓世世代代的台灣人，生活在一個友善日常的國家，就算過程再艱辛，真的都值得。

回顧蔡英文26日接受《CNN》記者黎普利（Will Ripley）獨家專訪，黎普利問到，「您是亞洲最進步社會之一的領導人，向來支持原住民族及多元性別族群（LGBTQ+）。台灣是亞洲第一個同婚合法化的國家。您支持的少數族群，是其他國家想要加以同化的，什麼原因促使您支持少數族群，擁抱他們的差異？」

蔡英文當時完整的回應為，「我在年輕人的幫助下完成這一切，因為他們相信這些價值，想要達成這樣的平權。當民進黨開始推動婚姻平權時，我們承受巨大的壓力，有些人因為宗教和其他種種原因而反對，幾乎遭逢政治危機。」

「但是，由於年輕人的堅持，成為我背後的力量。最終，我們得到大法官的支持，以釋憲揭櫫民眾，這是應該做的事。後來，我們進行了公投，很多人認為這是執政黨的挫敗，然而，我們終究完成了立法，讓人民享有婚姻平權。過程非常艱辛，不過，回過頭來看，我認為這一切都值得。」

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