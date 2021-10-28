國中少女教室「含棒棒糖」　男師一對一面談大罵：欲求不滿嗎

▲ 女學生主張，遭到狼師言語性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash、Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓光州2019年發生一起離譜事件，一名國中少女在教室裡與導師一對一面談，沒想到男老師看著她含著棒棒糖的模樣，竟突然大罵她欲求不滿，令少女相當難堪，感覺遭到騷擾，沒想到男老師一審獲判無罪，近日抗訴審判決出爐，再度引發熱議。

綜合韓媒報導，這起事件發生於光州一所女子國中，一名女學生指控，這名現年41歲的男老師2019年3月15日在教室裡與她進行面談時，只因她含著棒棒糖便開口大罵，「跟在XX男生重點部位一樣，是欲求不滿嗎」，令她感覺遭到騷擾。

男老師被依虐童罪嫌起訴，一審獲判無罪。當時法院指出，少女說法前後不連貫，部分與事實不符，也未提出足以證明男老師犯下公訴罪的有力證據，認為部分學生對導師帶班的方式本就有所不滿，加上該名教師在先前任教的學校曾爆出性醜聞，導致這樁誤會在學生間不斷流傳。

一審法官還指出，不排除是因少女當時年紀還小，較不成熟，才會將男老師的話誤會成性騷擾。檢方不服判決，提出抗訴，但光州地方法院28日維持無罪判決，認為這起事件唯一的證據只有少女的證詞，可信度不高，光靠檢方提出的證據，無法證明男老師犯下公訴罪。

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