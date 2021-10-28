人妻買章魚燒「美尻遭抓捏」…丈夫就在旁！色伯嗆：又沒多漂亮

▲人妻排隊買章魚燒竟遭色阿伯襲臀。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者莊智勝／苗栗報導

苗栗一名人妻今年5月8日晚間與丈夫一同前往苑裡夜市，期間人妻排隊欲購買章魚燒時，竟冷不防遭到另名葉姓阿伯偷襲美尻，臀部突然遭抓捏了一把，嚇得人妻立刻躲開；而葉男眼見事跡敗露，還大言不慚「又不是多漂亮，摸一下又不會怎樣！」氣得夫妻倆當場報警。苗栗地院審酌後，依《性騷擾防治法》判處葉姓色阿伯拘役40天，得易科罰金4萬元。

判決書指出，當天人妻與丈夫一起逛苑裡夜市，不料在排隊購買章魚燒時，人妻突然覺得有人從後側靠近，背部先遭到碰觸，還來不及做出反應，右臀隨即就被抓捏了一把。人妻當下受到驚嚇，立刻彈開閃躲，定睛一看確認是身後的葉姓色阿伯犯案，一旁的丈夫見到妻子遭人欺侮，立刻上前質問，並揚言要報警處理。

葉姓阿伯眼見事跡敗露後仍無所畏懼，大言不慚嗆聲「又不是多漂亮，摸一下又不會怎樣」、「就算你們報警後，我還是找得到你們！」事後夫妻2人氣得報警處理，葉男立刻遭通霄分局警方帶回偵辦。

案經起訴，苗栗地院審酌後，認為葉姓阿伯為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，造成人妻心理陰影，審酌其犯後態度，及其職業為技術員、經濟狀況勉持、智識程度國中畢業等一切情狀，依《性騷擾防治法》判處葉姓色阿伯拘役40天，得易科罰金4萬元。