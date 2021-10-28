亞洲同志運動聯盟秘書處在台設立　賴清德：台灣有責任推動體育平權

▲賴清德28日出席台灣同志運動發展協會舉辦的「體育平權國際化研討會」。（圖／翻攝自總統府Flickr，下同）

記者蘇晏男／台北報導

台灣被視為亞洲對LGBT族群最友善國家之一，除連續19年舉行的台灣同志大遊行將於30日登場外，台灣2022年也將舉辦「亞洲同志運動會」。對此，副總統賴清德28日強調，體育平權是未來國際的潮流，台灣也有責任推動體育平權，與國際接軌。另外，台灣同志運動發展協會今也宣告「亞洲同志運動聯盟」秘書處在台灣成立。

賴清德28日出席台灣同志運動發展協會舉辦的「體育平權國際化研討會」，他致詞時表示，今天大家齊聚一堂，共同為台灣的體育平權國際化而努力。事實上，體育平權是在推動性別平權裡非常重要且具體的一項，今日在此舉辦「體育平權國際化研討會」意義非凡。

賴清德說，總統蔡英文在2016年當選之後就致力於台灣的性別平權。他也感謝立法院的支持，讓台灣同志婚姻合法化，也讓台灣成為亞洲第一個同志合法婚姻的國家。事實上，在性別平權上，台灣也深獲國際社會的肯定。

賴清德提到，今年東京奧運是奧運史上第一個標舉「D&I」（Diversity & Inclusion），也就是代表「多元與包容」的賽事，而下一屆巴黎奧運也已決定揭櫫多元文化的價值，可見體育平權是未來國際的潮流，台灣也有責任推動體育平權，與國際接軌。

賴清德表示，2022年台灣將舉辦「亞洲同志運動會」，中華奧會也表示會全力支持。這個運動會並不是僅限於同志朋友參加，而是對性別友善、理念相同的人都可以參加。希望藉由順利舉辦這個活動，能夠讓國際社會看到台灣的多元價值與文明，把台灣的善與美帶回去，讓台灣在國際上能夠贏得更多的讚許。