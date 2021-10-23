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人物側寫／陳柏惟就任630天即遭罷免　寫台灣選舉史首例

▲立委陳柏惟罷免案，陳柏惟向支持者鞠躬道謝。（圖／記者林敬旻攝）

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案結果23日晚間出爐，終以77899票同意比73433票不同意遭到罷免，成為我國選舉史上首位被罷免的立委，任期僅約1年又9個月。陳的抗中保台形象鮮明，曾被媒體封為「立院聲量冠軍」，一舉一動都是鎂光燈焦點，但也頻因語出驚人惹議；過去他在接受媒體專訪時形容自己是「草船借箭的稻草人」，未料仍不敵國民黨傾全黨之力發動罷免，政治路重挫。

陳柏惟從政以來一直都是話題王，2018年地方選舉，他代表台灣基進參選高雄市三民區市議員，頻頻質疑時任高雄市長候選人韓國瑜的競選政見，並製作「全台惟一認真分析愛情摩天輪可行性的影片」，諷刺「只有中國人相信這種鬼話」一炮而紅，但最終仍以1300多票差距落選，是該選區落選頭。

2020年大選，陳柏惟與民進黨合作，跨區參選台中市第二選區立委，期間高舉抗中保台大旗，戲謔地喊出「願意當台灣的消波塊」、「讓顏寬恒自由」等訴求，更以其慷慨激昂的台語演說圈粉無數，最後在綠營大咖接連拉抬、顏家挺韓自傷狀況下，選情奇蹟式逆轉，以5073票差距擊敗尋求連任的國民黨前立委顏寬恆，終結顏家30年來參選不敗的紀錄。

就任立委後，陳柏惟不改其無厘頭、心直口快的個性，問政風格極具個人特色，但也頻頻因為語出驚人惹議。例如去年3月他拋出邀請香港人來台當兵，之後就可以取得公民權的主張，還建議我國成立「內交部」取代陸委會，遭質疑「講幹話」；去年5月討論中國抽砂船到台灣灘採砂，稱中國可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來，被批太過天馬行空；或在臉書PO出自己住院的照片，表示「打手槍打到住院」，引發網友群起砲轟。

面對各界批評聲浪不斷、還被冠上「草包立委」的稱號，他曾在接受媒體專訪時比喻，自己是「草船借箭的稻草人」，目的是扛下所有彈藥，讓後續的變革更好推動；而為實現其抗中保台的政見，他在任內陸續提出《反滲透法》、《國防產業發展條例》、《國家情報工作法》等修法和「境外勢力代理人法」立法主張，但各案均尚未被排審。

去年11月，國民黨團為抗議開放萊豬進口政策，強力杯葛行政院長蘇貞昌施政報告，立院爆發史上最血腥的「豬內臟大戰」，陳柏惟事前開直播嗆國民黨要「1打35個」，當天卻被年長24歲的國民黨立委林為洲鎖喉反制，而後更被貼上「萊豬立委」標籤，陷入罷免危機。

罷免案投票前夕，他先遭爆料10年前駕車撞傷機車騎士肇逃的黑歷史，又陸續被質疑曾支持大麻合法化、疑似曾涉賭等，個人形象大傷，而他除回應自清外，也發起100小時民主最後一哩路「苦行」行動，徒步走遍選區內5大地區，並公開談及「3個反省」，坦言說話應該更小心圓融，並希望努力彌補過去的錯誤。

然而，選前打出苦行悲情牌依舊難挽頹勢。回顧陳柏惟去年1月宣布勝選時，淚灑開票現場稱「本來說是最大砲灰，但砲灰大到淹過消波塊」，依舊歷歷在目，但不到兩年內、上任僅630天，這名「炮灰」遭藍營發動罷免中箭落馬，不敵在地綿密組織戰，未來他如何繼續捍衛抗中保台路線、扮演台灣基進角色，仍有待觀察。

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