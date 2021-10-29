英男染「Delta AY.4.2」無症狀！Ct值19　打過2劑BNT遭突破性感染

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布一週境外移入基因定序結果，共有5例驗出Delta變異株，其中一名50多歲英國籍境外移入個案，驗出有Delta+之稱的「AY.4.2」變異株，也是我國首見，而該個案曾打過2劑BNT疫苗，亦為突破性感染個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，驗出Delta AY.4.2的英國籍男子為案16479，首次檢驗Ct值19，第二次檢驗就驗出Delta+，目前已入院治療，對社區應無構成威脅，而個案也沒有相關症狀。指揮中心已匡列同班機前後排旅客12人，從居家檢疫改為居家隔離。

羅一鈞補充，之所以會確認其為Delta AY.4.2，是因為其病毒中的S蛋白基因序列帶有Y145H、A222V等突變，符合AY.4.2亞系特徵，該個案為也為國內首例AY.4.2亞系個案。

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AY.4.2為Delta病毒的亞變異株，目前已經在至少42個國家出現，根據WHO每週發布的最新流行病學報告顯示，感染AY.4.2的病例自7月以來有明顯增加的趨勢。

羅一鈞說明，AY.4.2病例數以英國為大宗，美國、澳洲、加拿大也有相關病例報告，亞洲則是於以色列發現首例，台灣則是在今日公布。據了解，AY.4.2傳播力較一般Delta變異株高出15%，至於疫苗保護力還有待進一步研究。

此外，在指揮中心公布的10/22~10/28境外移入病毒定序結果中，有3例突破性感染，除了該名英國籍男子外，另外兩例都是馬來西亞入境，接種過2劑科興疫苗。目前國內累計181例Delta病毒，其中有41例本土，其餘均為境外移入。