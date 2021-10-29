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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

逾50民進黨黨公職社群串連　力挺同志遊行

▲▼民進黨民主挺同志 。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發起社群串連活動。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

第19屆「友善日常IN TAIWAN」台灣同志大遊行，將於本周六（30日）舉辦，今年因疫情考量改為線上舉辦，民進黨婦女部主任許嘉恬今（29日）表示，民主進步黨長期推動性別平權，自2014年起，民進黨每年皆以不同的形式參與各地的同志遊行，展現本黨「民主挺同志」。今年因應台灣同志遊行活動形式改變，民進黨特別舉辦「民主挺同志·友善日常IN DPP」社群串聯行動，邀請黨公職於線上為挺同志人權共同發聲，不因疫情而減少對本屆同志大遊行的關注與支持，持續支持台灣同志大遊行。

許嘉恬指出，歷經執政3年的努力，《司法院釋字第748號解釋施行法》於2019年5月17日三讀通過，剛開始推動婚姻平權時，民進黨承受巨大的壓力，總統蔡英文在接受CNN專訪時也表示：立法的過程相當艱辛，但由於年輕人的堅持，成為總統背後的力量，之後成功得到大法官的支持，以釋憲揭櫫民眾，雖然遭逢公投的挫敗，但最後還是完成立法。總統表示雖然辛苦，但回頭來看，讓人民享有婚姻平權是應該做的事，一切都值得。

許嘉恬表示，今年第19屆同志大遊行，將於10月30日週六舉辦，因應疫情改以「線上活動為主，街頭活動為輔」的方式進行，活動主題為「友善日常IN Taiwan」。民進黨結合本屆遊行主題以「友善日常IN DPP」為中心概念，邀請黨籍公職、黨務主管線上串聯發文、換上「友善日常IN DPP大頭貼特效框」，相挺今年台灣同志遊行，共同為打造性別的友善日常發聲。

本次「民主挺同志‧友善日常IN DPP」社群串聯行動，目前已有：范雲、羅美玲、林楚茵、蘇巧慧、賴品妤、林宜瑾、鄭運鵬、劉世芳、邱議瑩、洪申翰、張宏陸、郭國文、王定宇、吳思瑤、高嘉瑜、吳秉叡、陳素月、周春米、趙天麟、沈發惠、羅致政、陳慈慧、李建昌、洪健益、許淑華、許家蓓、張茂楠、陳怡君、吳沛憶、周威佑、阮昭雄、簡舒培、王閔生、劉耀仁、戴瑋珊、黃俊哲、張之豪、陳建名等公職，與黨務主管：林飛帆、林鶴明、顏若芳、周江杰、范綱皓、蘇孔志、許嘉恬、林琮盛、謝佩芬、阮俊達等，以及連江縣黨部李問主委、台北市黨部，共有超過50位黨籍立委、議員與黨務主管於各自的臉書粉絲專頁發文響應，一同支持性別平權、友善日常。

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