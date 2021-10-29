11／1手速拼一波！Macbook爆殺11111元　伊萊克斯吸塵器1折價

▲11/1凌晨0點限時瘋搶Apple Macbook M1處理器13吋筆電只要11,111元。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

距離雙11還有半個月，電商平台提前開啟戰局，暖身場提前開跑，精選商品優惠下殺最低11元起，高單價人氣3C也有破盤促銷，像是Macbook限時瘋搶11,111元、伊萊克斯吸塵器1折價1,111元，不用等到11/11當天，消費者可先瞄準超低價夯品先搶一波。

東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」活動將從11/1起登場，站上先開暖身專區為活動預熱，首推11元、111元、1111元限搶專區，以及大牌好物天天開、刷卡最高15%回饋，再推出「拼出百萬大獎」活動，在東森購物網消費滿額、邀請新朋友加入會員，或是累積折抵500枚東森幣都能得到拼圖，集滿拼圖可抽萬元好禮，最大獎有DYSON無線吸塵器、iPhone 13等。還有全站滿額贈活動，消費滿2021元，可獲得折價券$111，使用APP消費最高可得$2,222，等於享8折優惠。

蝦皮購物雙11暖身祭出每人可領高達11張全站0元免運券，早鳥預領可抽iPhone 13，第二波優惠也緊接開跑，11/1當天精選品牌夯品整點下殺，其中Apple Macbook M1 13吋筆電挑戰史上最低價11,111元，超有感瘋搶價，可以拚手速搶搶看，另外，Panasonic吹風機EH-NA0E、伊萊克斯超級完美管家HEPA除蟎版限時優惠1,111元，PHILIPS小旋風電動洗鞋機只要1,090元、霓淨思N7跑趴超貼妝保濕面膜2盒11元。

此外，也可利用11/1限定使用的商城85折、88折省一筆，凌晨0～2點搭券使用，原價27,890元的伊萊克斯Flow A4 UV抗菌空氣清淨機雙機組合，折抵後現省14,101元；小米Redmi Note 10 Pro 6智能型手機只要6,799元。

▲伊萊克斯超級完美管家HEPA除蟎版，原價12,900元，11/1晚間10點限時優惠1,111元。（圖／蝦皮購物提供）

▲SHISEIDO 資生堂百優乳霜（左）、Cetaphil 溫和滋潤乳液（右），2入組最低下殺2.7折。（圖／遠傳friDay購物提供）

遠傳friDay購物迎戰雙11，全站最低下殺1.1折，現在正值換季促銷，包含U&Z美背開運內衣、金安德森紳士襯衫等，通通下殺1.4折起；熱門經典美妝特惠組SHISEIDO資生堂百優乳霜2入組特價4399元，Cetaphil溫和滋潤乳液2入組特價711元。

3C家電也推出超值優惠，AOC 43吋4K HDR聯網電視特價7,777元，大同10人份電鍋桃紅款特價2,550元，即日起還有三星超級品牌日下殺5折起，其中今年新品Galaxy Buds Pro真無線藍牙耳機福利品只要5.7折。