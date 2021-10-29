超過600天未出國引關注　大陸外交部：習近平將在北京視訊參與G20

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平確定不會前往義大利羅馬，參加即將舉行的G20峰會。大陸外交部發言人華春瑩29日上午宣布，應義大利共和國總理德拉吉邀請，習近平將在北京以視訊方式，出席10月30日至31日舉行的二十國集團（Ｇ20）領導人第16次峰會並發表重要講話。

習近平上一次出訪是去年1月17日前往緬甸進行國事訪問。在新冠肺炎疫情爆發後，他已經超過600天未再踏出國門一步，引起國際輿論關注與討論。

與此同時，習近平近來則是密集展開「電話外交」，本月26、27日兩天內就分別致電巴基斯坦、巴布亞紐幾內亞、法國、烏茲別克、赤道幾內亞等五國領袖，並且都談到同一議題：「合作」。

根據大陸外交部發布，習近平10月26日分別與巴基斯坦總理伊姆蘭．汗、巴布亞紐幾內亞總理馬拉佩、法國總統馬克宏通電話；10月27日，又分別與烏茲別克總統米爾濟約耶夫、赤道幾內亞總統奧比昂通電話。

26日，習近平與巴基斯坦總理通電話時表示，中方將高質量共建中巴經濟走廊，推進農業、數字經濟、社會民生等領域合作。在巴布亞紐幾內亞總理通電話時，習近平指出，中方願繼續向巴紐提供不附加任何政治條件的經濟技術援助，共同努力加強減貧、資源保護和利用等領域交流合作，推動共建「一帶一路」合作取得更多成果。

在與法國總統馬克宏通電話時，習近平指出，中方高度重視發展中法關係，中法應鞏固民用核能、航空航天等傳統領域合作，拓展人工智能、生物製藥、海洋等新領域合作。中方願同法方繼續開展生物多樣性保護合作，落實全球發展倡議，面向非洲等地區開展三方合作。

10月27日，習近平除再次祝賀米爾濟約耶夫當選連任烏茲別克總統，他還提出，雙方要加強政策對接，推進全方位合作。中方願從烏方進口更多綠色、優質農產品，支持兩國企業繼續開展油氣領域合作。在與赤道幾內亞總統通電話時，習近平則強調，中方將繼續為赤道幾內亞抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗援助，深化兩國醫療衛生合作，拓展「一帶一路」框架內各領域合作。