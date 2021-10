蔡英文CNN專訪「6大金句」曝！　2077字霸氣宣言：不擔心激怒北京

▲台灣總統蔡英文本周接受CNN獨家專訪。(圖/翻攝自CNN新聞網站)

記者張寧倢/綜合報導

總統蔡英文26日接受美國有線電視新聞網(CNN)獨家專訪,整篇報導長達2077字,且多達55次以「台灣」稱呼我國,而非「中華民國」(Republic of China)。其中蔡英文除了證實美軍駐台協訓,更講出「習近平是否想讓每個人都聽中國的?」等多少有些直率的發言,以下《ETtoday》整理出「6大金句」:

「要聽中國的?」

蔡英文提到,中國共產黨決定要用何種方式與區域或世界建立關係的時機將至,「(中國國家主席)習近平是想與區域內或世界上的每個人建立和平關係,還是想佔據主導地位,讓每個人都聽他的?聽中國的?」

「和習近平坐下來談」

蔡英文向CNN表示,她並沒有放棄與中國改善關係的可能性,如果習近平願意,她會和他坐下來談,「我(將會)鼓勵他與台灣政府和人民進行更多對話,更進一步了解台灣,當然,我們也會做得更多來了解中國的情況。我們已經多次表示希望與中國進行對話,這是在處理兩岸關係上,避免誤解誤判的最佳方式。」

▲CNN專訪蔡英文,英文原文多達2077字。蔡英文認為,若雙方可以坐下來暢談分歧,並努力做出能和平共處的安排,將會是台灣、中國以及區域民眾的期望。(圖/路透)

「不擔心激怒北京」

美國國務卿布林肯26日聲明支持台灣參與聯合國,蔡英文對此表示,台灣在聯合國發揮更大作用一直是台灣政治各方的政策。她說,她不擔心激怒北京,「我們已經表達了希望成為聯合國系統的一部分,而中國也有自己的論述,這要由國際社會來判斷。」

「美國會伸出援手」

針對白宮淡化了拜登所說的「保台承諾」,蔡英文表示,她相信鑒於「我國與美國的長期關係」,如果台灣受到中國大陸的攻擊,美國和其他地區的民主國家將會伸出援手。

▲蔡英文相信,美國會在台灣遭受中國入侵時伸出援手。(圖/路透)

「台灣並不孤單」

當被問及台灣是否有能力在毫無軍事支援的情況下自衛,蔡英文回應,只要有能力,台灣就會自我防衛,但她重申,重要的是,台灣有來自理念相同國家的支持,「台灣並不孤單,因為我們是民主國家,我們尊重自由,我們熱愛和平。台灣在全球半導體供應鏈上發揮主導作用,與區域強權國家在維護台灣安全方面擁有共同利益。」

「希望被記住」

蔡英文說,她希望人民記住,她是一位讓人民更加「團結」的領導人,「我希望人民會記住我是一個盡最大努力保護這塊土地的人,讓這個地方更安全、更有彈性的人」。

CNN此篇專訪以《台灣總統稱來自中國的威脅與日俱增,並證實美軍在台》(Taiwan's President says the threat from China is increasing 'every day,' and confirms presence of US troops on the island)為題,文中多達55次以「台灣」而非「中華民國」來稱呼我國,也直接稱呼蔡英文是「台灣總統」。撰文記者之一Will Ripley在臉書發文稱,台灣被推到美中緊張局勢的中心,台灣領導人近兩年來首度接受國際電視專訪。

