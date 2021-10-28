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蔡英文CNN專訪「6大金句」曝！　2077字霸氣宣言：不擔心激怒北京

▲▼台灣總統蔡英文本周接受CNN獨家專訪。（圖／翻攝自CNN新聞網站、YouTube）

▲台灣總統蔡英文本周接受CNN獨家專訪。（圖／翻攝自CNN新聞網站）

記者張寧倢／綜合報導

總統蔡英文26日接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家專訪，整篇報導長達2077字，且多達55次以「台灣」稱呼我國，而非「中華民國」（Republic of China）。其中蔡英文除了證實美軍駐台協訓，更講出「習近平是否想讓每個人都聽中國的？」等多少有些直率的發言，以下《ETtoday》整理出「6大金句」

「要聽中國的？」
蔡英文提到，中國共產黨決定要用何種方式與區域或世界建立關係的時機將至，「（中國國家主席）習近平是想與區域內或世界上的每個人建立和平關係，還是想佔據主導地位，讓每個人都聽他的？聽中國的？」

「和習近平坐下來談」
蔡英文向CNN表示，她並沒有放棄與中國改善關係的可能性，如果習近平願意，她會和他坐下來談，「我（將會）鼓勵他與台灣政府和人民進行更多對話，更進一步了解台灣，當然，我們也會做得更多來了解中國的情況。我們已經多次表示希望與中國進行對話，這是在處理兩岸關係上，避免誤解誤判的最佳方式。」

▲▼ 蔡英文。（圖／路透社）

▲CNN專訪蔡英文，英文原文多達2077字。蔡英文認為，若雙方可以坐下來暢談分歧，並努力做出能和平共處的安排，將會是台灣、中國以及區域民眾的期望。（圖／路透）

「不擔心激怒北京」
美國國務卿布林肯26日聲明支持台灣參與聯合國，蔡英文對此表示，台灣在聯合國發揮更大作用一直是台灣政治各方的政策。她說，她不擔心激怒北京，「我們已經表達了希望成為聯合國系統的一部分，而中國也有自己的論述，這要由國際社會來判斷。」

「美國會伸出援手」
針對白宮淡化了拜登所說的「保台承諾」，蔡英文表示，她相信鑒於「我國與美國的長期關係」，如果台灣受到中國大陸的攻擊，美國和其他地區的民主國家將會伸出援手。

▲總統蔡英文訪問巴拉圭。（圖／路透社）

▲蔡英文相信，美國會在台灣遭受中國入侵時伸出援手。（圖／路透）

「台灣並不孤單」
當被問及台灣是否有能力在毫無軍事支援的情況下自衛，蔡英文回應，只要有能力，台灣就會自我防衛，但她重申，重要的是，台灣有來自理念相同國家的支持，「台灣並不孤單，因為我們是民主國家，我們尊重自由，我們熱愛和平。台灣在全球半導體供應鏈上發揮主導作用，與區域強權國家在維護台灣安全方面擁有共同利益。」

「希望被記住」
蔡英文說，她希望人民記住，她是一位讓人民更加「團結」的領導人，「我希望人民會記住我是一個盡最大努力保護這塊土地的人，讓這個地方更安全、更有彈性的人」。

CNN此篇專訪以《台灣總統稱來自中國的威脅與日俱增，並證實美軍在台》（Taiwan's President says the threat from China is increasing 'every day,' and confirms presence of US troops on the island）為題，文中多達55次以「台灣」而非「中華民國」來稱呼我國，也直接稱呼蔡英文是「台灣總統」。撰文記者之一Will Ripley在臉書發文稱，台灣被推到美中緊張局勢的中心，台灣領導人近兩年來首度接受國際電視專訪。

►蔡英文證實美軍駐台「若中入侵美將伸援手」　CNN專訪4重點一次看
►蔡英文發問：習近平要全世界聽他的？　CNN專訪坦言中國威脅加大

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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