「國民黨核四公投說詞反覆」　林楚茵批朱立倫：先整理有邏輯的論述

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／林楚茵辦公室提供）

實習記者張鈞量／台北報導

四大公投將於12月18日舉辦，其中包括政壇關注的重啟核四公投，民進黨立委林楚茵29日批評，國民黨主席朱立倫針對核能問題說法前後不一，要求國民黨內自己先整理出有點邏輯的論述再來推公投，並強調台灣還是可以透過提升既有能源效率和發展再生能源，同時解決能源問題並減碳。

林楚茵透過臉書批評，「無法處理核廢料，憑什麼使用核能...核安問題不會因為一次公投就解決，要用最嚴格的態度面對」這是朱立倫在2013年擔任新北市長時對核四的看法，但2021年的朱立倫卻反打過去的自己、以及認為「核廢料沒有解決，怎麼能用核電呢？」的新北市長侯友宜。「楚茵認為國民黨內自己可以先辯論辯論，整理出有點邏輯的論述再來推公投」。

林楚茵表示，這個週末，聯合國氣候變化大會（COP26）將在蘇格蘭舉辦，討論如何減緩氣候變遷的威脅。根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的評估，核能災害風險遠高於再生能源，還有待解決的核廢料問題；不蓋核電廠，我們還是可以透過提升既有能源效率和發展再生能源，同時解決能源問題並減碳。

林楚茵呼籲，若要重啟核四、耽擱發展再生能源的時間和金錢成本，2023年歐盟開徵碳關稅時，台灣企業將因能源不夠環保而輸在起跑點，能源轉型必須做，但不應踏上佈滿荊棘的核能回頭路。