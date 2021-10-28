侯友宜撇核廢料責任　他痛批：國民黨拉屎給民進黨處理

▲民進黨立委洪申翰。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

重啟核四公投案將在12月18日登場，新北市長侯友宜28日稱，公投部分會尊重民意選擇，執政黨對核廢料、核安有責任；不過，民進黨立委洪申翰透過臉書痛批，國民黨把「核廢料大便」拉出來之後，把責任丟給民進黨，侯友宜只想和稀泥迴避核四問題，不敢阻止政黨惡鬥主張重啟核四，就是陷新北市於不義，「沒有那個屁股，就不要吃這個瀉藥，道理就是這麼簡單而已！」

洪申翰批評，主張擁核的國民黨把核廢料大便拉出來之後，自己不願意面對大便，現在還要把處理大便的責任，全丟回給主張非核的民進黨來清，會不會太噁心、太不負責任了？昨天他針對四案公投，回應國民黨的神邏輯「侯市長不想核廢料放新北，但國民黨拼命催票重啟核四公投要大家投下同意票，製造更多核廢」，侯回應，核廢料是執政黨的問題，執政黨有責任告訴新北市民核廢料要放哪裡。

洪申翰說，中央執政當然也有責任，但侯友宜和國民黨也不要裝傻，只把話說一半，「現在中央的核廢料處置政策，之所以陷入無解的困境，基本上就是沒有地方縣市願意儲存核廢料，每個縣市都跟侯市長一樣拒絕核廢料存放，這就是最根本的問題！」

洪申翰批評，侯友宜心裡當然知道問題出在哪裡，但可惜道德勇氣不夠，只想和稀泥迴避核四的問題，不敢回頭去阻止也曾主政新北市的國民黨主席朱立倫，不要為了政黨惡鬥主張重啟核四；但這就是陷新北市於不義，只會讓新北市更深陷核廢料無法移出的惡夢中，「沒有那個屁股，就不要吃這個瀉藥，道理就是這麼簡單而已！」