國民黨主席是「被詛咒的魔戒」？　賴品妤轟朱立倫換了位置就換了價值

▲賴品妤批朱立倫換了位置就換了價值。（圖／翻攝賴品妤臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

12月18日將舉辦四大公投的投票，其中包括重啟核四的議題，民進黨立委賴品妤28日就批評，國民黨主席朱立倫2013年擔任新北市長時，曾表示「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」，如今卻為國民黨搖著擁核大旗，「完美示範換了位置就換了價值」。

賴品妤在臉書表示，核四公投日即將登場，昨天新北市長侯友宜對此指出，新北市目前最大的挑戰就是核廢料問題；同時也表示「不要把它（核廢料）永遠擺在新北市」。

賴品妤批評，國民黨傾全黨機器，大力鼓吹、操作重啟核四，卻絲毫不願正視核廢料問題的前提；本以為國民黨中終於有政治人物願意務實面對台灣能源轉型大計；但我們今天又看到，侯友宜立刻撇清責任，直將國民黨自己推動但卻無法解決的問題丟給中央。

賴品妤強調，這讓我們不禁想到，現在搖著擁核大旗，甚至將重啟核四列入競選總統政見的朱立倫，在他2013年擔任新北市長時，曾經說過「核電問題不是依公投結果停建或續建核四，而是有核安問題，核四就不應該存在」、「如果無法處理核廢料，憑什麼使用核能？」。

賴品妤質疑，國民黨主席的位置難道是「被詛咒的魔戒」不成？根本是完美示範換了位置就換了價值，屢試不爽。「我要請問朱立倫，面對現任市長侯友宜以及8年前你自己的主張，國民黨認為核廢料到底要放在哪？」國民黨執政的14縣市首長，有誰願意站出來大聲支持「核廢料放我家？」。

賴品妤表示，科學證據顯示核四廠建物根本無法符合311核災後，世界對於核電廠的抗震標準。況且，核四廠的興建建照早就在2020年底到期，當初的承包廠商也已解散、設備停產，如果要重建核四，不僅要重啟新約談判，過期設備也要汰舊換新，地質調查更要重新評估，還得立院審查預算，不僅耗資巨大，更預估耗時10年以上。

賴品妤批評，核四安全問題尚未解決，核廢料最終貯存場址選擇亦遙遙無期，套句朱立倫8年前的疑問：國民黨憑什麼不負責任的大力擁抱核四？「我要敬告中國國民黨」，沒辦法提出解方，就請不要無所不用其極的造謠、選擇性倡議大家心知肚明無法重啟使用的核四，否則遲早會被社會看破，國民黨根本是為了政治利益而炒作。