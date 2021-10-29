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粉紅色「姊夫」沾濃稠液體混進地瓜田！農夫採收好害羞　秒送親戚

▲▼粉紅色「姊夫」混進地瓜田！農夫羞採收。（圖／推特／@haumaach）

▲地瓜形狀太「特別」，看得網友好害羞。（圖／推特／@haumaach）

記者王佩翊／編譯

日本一名農民24日在推特上傳了一張驚人照片，原來是她日前在自家農田採收地瓜時，竟意外挖到一個形狀讓人超害羞的地瓜。從照片上來看，這個特別的地瓜外型竟然長得和「姊夫」極為神似，讓採收網友自己都覺得好害羞。該篇貼文po出後瞬間吸引1.8萬人按讚，3000多人轉推，引發熱議。

日本推特網友うさ（@haumaach）24日在推特上傳了手持一個紅皮地瓜的照片並寫道，「挖到紅皮地瓜。」然而原本即為普通的一句話，卻因為地瓜的形狀讓人超害羞。原來這個形狀特殊的地瓜尖端部分是圓球狀，但其他部分則是長柱體，讓網友們不禁大呼，「好像姊夫！」

▲▼粉紅色「姊夫」混進地瓜田！農夫羞採收。（圖／推特／@haumaach）

▲地瓜尖端還流出不明白色液體。（圖／推特／@haumaach）

原po不久後又再度上傳了另一張照片，只見他把地瓜翻面，而地瓜的尖端處竟有白色的不明液體流出，忍不住引人遐想。而原po也表示，自己挖到這個地瓜後，也被嚇了好大一跳，不過後來因為太害羞，就轉送給親戚了。

對此，網友們紛紛回覆道，「這個...」、「好珍貴的地瓜」、「是電動的嗎」、「笑死我」、「怎麼沒有打馬賽克啦」。甚至還有網友在留言處貼上「正版姊夫」的照片，讓其他網友大笑，「根本一模一樣！」

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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