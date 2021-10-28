華航外籍機師喘氣咳嗽家中猝死　家屬崩潰檢相驗解剖查死因

▲華航外籍機師本月23日在桃園家中不幸猝死引發各界矚目，桃檢檢察官下午在桃殯進行相驗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

華航1名外籍機師本月23日在桃園家中昏倒，送醫急救後仍宣告不治，由於機師生前14天正處於執勤與居檢狀態下，並無任何違反防疫規定可能性，突然猝逝引發外界矚目；桃園地檢署檢察官28日下午率法醫在桃園殯儀館進行相驗，經過解剖後已採集檢體送驗，檢方透露，確切死因仍需待法醫研究所報告出爐後才能釐清。

桃檢指出，死者是61歲委內瑞拉籍機師，本月23日在桃園市住家上廁所時，疑身體不適呼救，女兒聽見呼救後衝入廁所查看，只見機師不斷喘氣與咳嗽，隨即倒地昏迷，女兒趕緊打電話給119求救送醫，經急救後仍宣告不治。

▲華航外籍機師本月23日在桃園家中不幸猝死引發各界矚目，桃檢檢察官下午在桃殯相驗，家屬在外等待。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，該機師年資已有21年，近日才完成長程航班，結束居家檢疫後返家與家人團聚，結束居檢前新冠肺炎PCR檢測皆為陰性，為何返家後卻突然猝死，家人都很急於知道真相。

桃園地檢署檢察官率法醫下午為機師遺體進行相驗與解剖，家人則在殯儀館外等候，檢察官對於案情並未解釋，桃檢則表示，法醫已採集相關檢體，帶回法醫研究所進行化驗，至於真正死因仍待檢驗報告出爐後釐清，再向家屬報告死亡原因。

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