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男大生信義區撿屍正妹草叢性侵　3友「幫把風穿褲」挨告結果出爐

▲謝姓男子去年6月間認識15歲少女，卻誘騙至摩鐵開房，以情緒用品跳蛋挑逗後發生性行為，事後總共發生3次性行為挨告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲男大生在信義區草叢撿屍性侵，挨告後牽拖在路邊玩手機的朋友是在幫他把風。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

台北謝姓男大生前年和3個朋友泡完夜店，相約要去吃早餐，半路看到有女子醉倒，謝男把女子抱到後方草叢，友人留在路邊低頭玩手機，隔一陣子才跟進草叢，發現女子衣衫不整，趕忙幫她穿好衣服，謝男否認表示「違法的事不敢做」，最後坦承性侵，被法院判刑3年2月，被害人指控3名好友也是幫兇，台北地檢署14日第2次處分不起訴。

這起性侵案發生在撿屍頻傳的台北信義區松高路上，謝男和3個大學學長弟2019年10月25日一起在附近泡夜店到隔天凌晨，相約到其它地方去吃早餐，其中呂姓學長先出發，許男、陳男和謝男殿後，3人走在路上，突然看到年輕女子醉倒，謝男主動上前攀談。

年紀較輕的許男和陳男看2人在路邊聊了起來，雖然女子前言不搭後語，講話沒邏輯，但也不以為意，就坐在路邊人行道上玩起手機，再回頭時，就發現謝男和女子不見了，許男走到人行道後方的草叢找人，看到2人親親抱抱的，就回到人行道上，傳訊息給先到早餐店的呂男說「有狀況」，「要看謝男是不是要送女生回家」，請呂男再等一下。

呂男等得不耐煩，決定回松高路上和許男、陳男會合，一起進到草叢裡，只看到女子衣衫不整，胸罩都被脫掉了躺在草地上，謝男發現惡行被察覺後，向友人表示「違法的事情不敢做」，卻又說「擔心被拍到，要看附近有沒有監視器」，一行人先把女子衣服穿回去，再藉她手機找親友來接人。

女子此時意識稍微回復，看到眼前4個大男生圍著自己，也大吃一驚，但是警方獲報到場時，4人已經消失無蹤，被警方循線找到後，比對女子驗傷結果，謝男的DNA出現在女子下體，陳男的DNA則在胸罩上被發現，4人都被依妨害性自主移送。

謝男在偵查坦承和女子在草地上發生關係，並稱3名友人在外面負責把風，但檢察官調閱附近監視錄影畫面，發現事發草叢與人行道有一段距離，友人一直專心低頭看手機，不像是在把風，2020年間僅依趁機性交罪嫌起訴謝男。

台北地院審理後，考量被害人因本案身心受創，至今仍在精神科治療，不僅多次自殘，也打消出國念書的計畫，不願接受謝男所提50萬元和解條件，依乘機性交罪判他3年2月徒刑，目前上訴高院審理中。

至於謝男的3名友人涉案部分，因被害人堅持追究到底，經高檢署再議發回，台北地檢署再次偵辦，仍認為3人對謝男的惡行不知情，14日再次處分不起訴。

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