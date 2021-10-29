受邀ALGOA峰會演說　徐榛蔚自豪：台灣1／4有機稻米來自花蓮

▲▼花蓮縣長徐榛蔚受邀以視訊在ALGOA第七屆高峰會發表特別演說。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「亞洲地方政府有機農業促進會」（The Asian Local Governments for Organic Agriculture，簡稱ALGOA）今年在韓國槐山郡舉辦第7屆高峰會(7th ALGOA Summit)，花蓮縣長徐榛蔚受邀以視訊在28日發表特別演說，分享疫情下花蓮持續推動有機農業發展的成功經驗。

ALGOA為目前國際間最重要的有機推動組織─國際有機運動促進會（簡稱IFOAM）亞洲分會下的一環，花蓮在2020年加入「國際有機農業運動聯合會亞洲分會」(簡稱IFOAM ASIA)及與ALGOA簽署合作備忘錄(MoC)，持續在有機農業的基礎上，致力於促進跨國交流合作。

▲▼徐榛蔚演說中分享花蓮有機栽種面積全台最多，台灣約有1／4的有機稻米來自花蓮。

花蓮縣政府積極參與ALGOA活動，今年不僅薦送3位同仁加入ALGOA在6月21日至26日期間舉辦的「2021年有機農業基礎課程」(簡稱OFC)，也參加IFOAM在9月6日至10日舉辦的「第20屆有機世界大會」(簡稱OWC)，10月25日也參與IFOAM ASIA第5屆大會投票，選出新一輪的理事會成員，徐榛蔚更在ALGOA第七屆高峰會中發表演說。

本次ALGOA高峰會在10月26日至29日期間舉行，與全球有機區域聯盟（簡稱GOAD）第2屆峰會聯合舉辦，會議主題為「重建更有彈性、更可持續的當地糧食系統（Regenerating More Resilient, Sustainable Local Food Systems）」，通過在各種國際志趣相投的組織中的合作並達成共識，進一步建立全球有機區聯盟。除了主辦的韓國外，其他參與者包括美國、阿根廷、薩爾瓦多、中國、日本、印度、印尼、菲律賓、斯里蘭卡、澳洲、坦桑尼亞等國。

徐榛蔚在演說中表示，花蓮一直蟬聯台灣最大的有機驗證面積的縣市，占全國有機驗證四分之一，有機農業驗證土地高達2861公頃，台灣約有1/4的有機稻米來自花蓮，所有的這些成果都是農友、在地團體及公部門攜手努力而來的，有機農業是花蓮縣的重要政策，花蓮的目標是每年百分之十的有機耕種面積成長，除了有機驗證、資材、機械設備補助及公有地租金優惠外，同步透過月旦講堂積極輔導農民，並鼓勵發展智慧農業，除了降低生產管理成本及提高品質外，也增加B2B、B2C等多元行銷技能及機會，在新冠疫情期間，國人更重視吃得安全還有食的健康，雖然有不少有機農產品供不應求，但花蓮縣政府已經超前部署，將目光朝向未來推動「有機農業促進區」及「有機種苗」的兩大願景。