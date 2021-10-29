邱太三：正研擬疫情趨緩後　逐步放寬兩岸交流管制

▲陸委會主委邱太三出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會。（圖／記者蔡紹堅翻攝）

記者蔡紹堅／台北報導

兩岸局勢緊張，陸委會主委邱太三29日呼籲北京止戈為武，共促台海繁榮、人民幸福，他更提到，政府正研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬兩岸交流管制，並願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通，以保障人民福祉。

邱太三29日上午出席「中國大陸政經社會變遷動向」國際研討會，在致詞時表示， 「兩岸互不隸屬」是不爭的客觀事實，更是72年來的台海現狀，中華民國2300萬台灣人民堅定捍衛國家主權與民主生活方式，處理兩岸政治爭議的關鍵，從來不是北京方面以政治與軍事威嚇、拒絕溝通，就能強行解決，「這些片面且錯誤的思維使北京一直深陷於『和戰』矛盾中。我們認為，唯有理性務實面對兩岸對等關係，民主對等、和平對話，才有助於雙方釐清爭議、面向未來。」

▼陸委會主委邱太三。（圖／記者林敬旻攝）



邱太三指出，「得道者多助，失道者寡助」，台灣是全球良善力量的一員，獲得許多理念相近國家以實際行動支持，5年多來，台灣政府對兩岸關係立場始終如一，並以「不屈服、不冒進」的態度務實處理各項問題，「未來台灣仍將繼續盡其所能，為印太區域安全繁榮做出貢獻；也將完善民主制度、凝聚內部共識、提升總體競爭力、及深化國際合作，來保障我們的生存發展，絕不會讓任何人威脅侵害我們的主權、尊嚴、民主與自由。」

邱太三也向對岸喊話，提出四項呼籲，他說，期盼中國大陸在追求現代化及綜合實力同時，除了經濟上的「共同富裕」，更應讓人民「共享權力」，推動民主改革，並讓權力遞嬗制度化，使人民真正當家作主。

邱太三提到，北京當局必須瞭解蔡總統提出的「四個堅持」是台灣主流民意與底線。由於兩岸的制度及價值差異，雙方需要透過平等對話，務實處理彼此關切的問題。

邱太三指出，我方的承諾不變，期盼對岸早日揚棄敵意，以和平為最高原則，共同改善兩岸關係。

最後，邱太三強調，兩岸應健康交流促進理解、累積互信，我方正研議在新冠疫情趨緩後，逐步放寬交流管制，並願率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通，以保障人民福祉。