天使紅蝦過譽？老饕揭「2高級海鮮」更不值　曝NG口感：根本噱頭

▲原PO認為天使紅蝦的口感輸草蝦，圖為示意圖。（圖／記者陳建竹攝）

記者施怡妏／綜合報導

許多吃到飽餐廳，喜歡用高級美食當作主打料理，吸引消費者前來用餐，像是天使紅蝦、和牛、龍蝦等，不過，就有網友指出，天使紅蝦的肉質沒有草蝦來得好，不明白為何還有一堆人喜歡吃天使紅蝦，認為天使紅蝦過譽，對此，有老饕表示，不只天使紅蝦，還有另外2高級海鮮也不值得，「根本是噱頭」。

原PO在PTT發文提問「天使紅蝦是不是過譽了？」草蝦的肉質彈性，完全大勝天使紅蝦，「怎麼一堆人喜歡點天使紅蝦？」對此，不少網友點頭認同，「真的難吃，不如吃草蝦」、「台灣都吃甜蝦，天使蝦太腥肉質不飽滿」、「還是牡丹蝦好吃，當然鮮度要夠」、「爛爛的口感超噁」、「買過一次冷凍大尾的，腥啊」、「名字好聽，吃到飽騙顧客用的」。

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其中，有網友回文提到，天使紅蝦真的過譽，不僅如此，還有帝王蟹跟波士頓螯蝦，「根本噱頭」，他分析指出，「帝王蟹來台灣都冷凍的，早就凍壞肉質了，一煮湯不知道是冷凍還是肉質，就是爛泥感，最後剩一堆殼空虛」。

他繼續說，「波士頓螯蝦說實話很垃圾，肉就爛爛的，我拿去買牛肉都好一點，多添一隻價格吃真正龍蝦才是王道」；天使紅蝦則像是煮過頭的泰國蝦，「不是咬下去就爛，就是失去彈性，一個沒有嚼勁的蝦子怎麼可能好吃，沒有必要買」。

▼有網友分析三種海鮮的口感，「根本是噱頭」。（圖／翻攝自PTT）