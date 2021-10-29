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女友懷孕5個月準備結婚　她突爆同住7年哥哥是「正牌男友」！

女友懷孕了原本就準備結婚了，但這時卻有正牌男友出面搶婚，該怎麼辦？（圖／Pixabay）

▲女友懷孕了原本就準備結婚了，但這時卻有正牌男友出面搶婚，該怎麼辦？（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

女友懷孕了原本就準備結婚了，但這時卻有正牌男友出面搶婚，該怎麼辦？在男女交往的過程中，總是會有各種情況發生，有一名男網友在臉書發文表示，女友懷孕5個月了，雙方準備結婚還見過各自的家長，但是女友突然向男網友吐露，一直以來跟他說的哥哥，其實是她「正牌男友」，這位「哥哥男友」得知她懷孕後決定要娶她，男網友當場傻眼且難過上網求助...。

這名網友在《爆料公社(官方粉專專屬)》中的發文可以看到，他PO出一張綠色茶飲杯，感覺自己似乎「綠光罩頂」，當事人透露，女友的「正牌男友」和她住一起，兩人交往7年，網友和她則是交往1年多，由於這位「正牌男友」有些問題無法生育，他原先以為他們是兄妹住在一起很合理，「今天我和我女友說我覺得我是最大的受害者，但他覺得我和她男友都是受害者，今天聽到這件事情我班也不太上得下去，沒有食慾，也不太睡得著」，這位網友不知道該怎麼辦。

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這名網友透露覺得自己傷的很重也很難過，但女友跟他說「大家都一樣難過，傷的一樣重」，男網友甚至請了一天假要和他們談，但對方卻說為什麼他不好好上班，有時間再談，「說實在當我知道了這件事情以後我真的一刻都待不住，但我覺得事情好像和他們兩個一點關係都沒有一樣，說真的我不知道有多少人在遇到這件事情可以保持冷靜或是不要像我那麼衝動」，男網友還表示，現在要看女友怎麼決定，「因為她覺得整件事情是她的錯，然後我和她男友都是最大的受害者，我怎麼看我都覺得該最難過的是我，但是我女友的想法明顯和我差很多......」。

獨／女友懷孕5個月備結婚　她竟吐露同住的哥哥是「正牌男友」

▲女友懷孕5個月了，雙方準備結婚還見過各自的家長了，但是女友突然向男網友吐露，一直以來跟他說的哥哥，其實是她「正牌男友」！（圖／Pixabay）

對此，有網友回覆，「所以是借你的種生孩子的概念？！」「男友可能不行，但有真愛，與你在一起可能是為了借種，以上純粹猜測，如有雷同，純屬巧合。」「你確定他到時被"她哥哥"拋棄，不會抱著你的孩子告你始亂終棄要你負擔贍養費。」「20年後有個小伙子來找你叫你爸爸」、「懷孕五個月，住一起會不知道？還能拖到雙方父母見面後才說正牌男友要娶她？我看是她不想結婚了吧？」甚至有網友直接表示，「靠ㄠ（腰）......這世界真的什麼鬼故事都有可能發生欸」！

獨／女友懷孕5個月備結婚　她竟吐露同住的哥哥是「正牌男友」

▲中國醫藥大學新竹附設醫院的臨床心理師洪櫻慈表示，兩性關係終究是「當局者迷」！（圖／Pixabay）

對於這名男網友的情況，《CTWANT》也諮詢了中國醫藥大學新竹附設醫院的臨床心理師洪櫻慈表示，兩性關係終究是「當局者迷」，感情很難以理性來看待，洪櫻慈指出，「這名當事人在這段關係中，忽略了自己的感受，甚至是不重視自己的感受，當事人忽略了自己的感覺，他應該要了解什麼對自己才是最快樂，若是持續受苦讓自己委屈，嚴重的可能就能會引發類似情殺事件發生」。

洪櫻慈還指出，另外要視當事人自己的成長過程，若是小時候和照顧者的關係融洽、依附關係和諧，這也有助於讓這名男網友在這段複雜的感情中提供協助，「當事者如何看待這份感情，如何讓自己不受傷，本身是否能接受這樣的關係」，其實這名男網友是有選擇權來決定感情的去留。

據這名男網友透露，只是想要了解大家有沒有什麼想法可以提供給自己，他本身很不想放棄這段關係，但現在能做的就是慢慢等待看結果如何，「只能說，7年什麼事都沒做的哥哥男友現在突然跳出來奪走我的一切，甚至要提供更好的資源給女友，但我應該只能笑笑在旁邊說好並祝福他們」。

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