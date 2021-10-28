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想將父親骨灰撒入大海　一陣風吹來...「爸爸全到她嘴裡」

@bellesthename My sister was the " scatterer ".. I stood behind her #ashes #ripdad #scatteringashes #familyfunday #fyp #sea ♬ original sound - Belle'sthename

圖文／CTWANT

現代人愈來愈有環保意識，不少人舉辦葬禮時，選擇回歸自然的樹葬，就是為了將對環境的影響降至最低。英國2名分別為28歲與22歲的女子貝兒（Belle Henry）和泰拉（Tyla Halls），去年不幸痛失父親，2人前往布里斯托灣（Bristol Channel）打算將父親的骨灰撒入大海時，不料卻突然吹起一陣強風，竟將骨灰全吹到泰拉的臉上。

根據《太陽報》報導，貝兒與泰拉和另1名兄弟科恩（Cohen Halls）從小就和父親馬克（Mark Halls）住在德文郡（Devon）的伊爾弗勒科姆（Ilfracombe），一家人感情十分良好。不料，去年（2020年）10月底時，47歲的馬克突然撒手人寰，讓3人感傷不已。

在處理完父親的身後事之後，貝兒與泰拉選擇讓父親偉岸的身影永遠留在心中，將其骨灰帶往布里斯托灣，打算把父親的骨灰撒到大海裡。沒想到，就在姊妹倆正將骨灰撒向海中時，海邊突然刮起一陣強風，竟將骨灰全數吹回泰拉的臉上，也讓她的身影瞬間便被壟罩在骨灰之中。

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▲▼突如其來的一陣強風，將骨灰全飛回女子臉上。（圖／翻攝自抖音）

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這突然其來的一幕讓姊妹倆當場傻住，隨後兩人又哈哈大笑了起來。泰拉邊笑邊無法置信的喊道，「他（爸爸的骨灰）進了我的嘴裡！」而貝兒也將這段過程全數拍了下來，兩人皆被這搞笑的一幕給逗樂。貝兒表示，自己的父親相當有趣、極具幽默感，「這本該是個感傷的一天，但這個意外插曲讓我們笑開懷。」隨後又補充說道，「我姐姐泰拉擔心有人會把她看作是吸入她父親的那個女孩，我覺得這很有趣。」

姊妹倆事後將這段影片分享至抖音平台，並在影片中寫道，「那一天，我們給了父親一個『和平』的送別。」令人備感溫馨。

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