中山區「勸戴口罩」被挖眼　受害女嘆乏人問津：可以嚴辦女嫌犯嗎

▲居住於台北市中山區的王女提醒鄰居陳女戴口罩，結果遭到對方持美工刀攻擊和挖眼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北中山區10月發生女子遭挖眼事件，陳姓女子因不滿王姓鄰居提醒要戴口罩，竟然持刀亂刺對方，最後被依殺人未遂移送偵辦後，以2千元交保。事情經過10多天後，受害者王姓女子在臉書指出「自從遭挖眼、殺傷至今我仍未拆線，台北市有長官嗎？沒有後續了，過了十多天竟乏人問津！」要求能夠嚴辦女嫌犯。

警方調查，此案發生於10月15日上午10時25分，北市中山區一名王姓女子15日搭乘住家電梯時，提醒一名陳姓女子搭電梯要戴口罩，結果遭到對方持美工刀攻擊、挖眼等衝突，警方接獲報案後立即前往現場制止，並對傷者施以送醫救護。

針對陳女已被強制送往北投國軍醫院，台北市衛生局心理衛生科長曾光佩指出，北市府會盡力協助後續有關社會安全網的橫向聯繫，例如醫療方面的協助；目前有立即請醫生到場協助評估，而陳女本身也願意到醫院；衛生局未來也會在醫療方面提供相關協助，包括確認陳女是否真的有精神狀況，以及要不要做一些強制性作為，這部分留待醫生後續醫療專案評估。

▲中山區被挖眼婦發文要求嚴懲女嫌犯。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

受害者王姓鄰居在28日於臉書社團「爆料公社公開版」貼出多張傷勢照片，可以看到她的眼窩、脖子有多道抓傷，手臂上也有多處割傷。王姓鄰居表示，她跟被挖眼的店員一樣，也是小聲勸告嫌犯戴上口罩。但「自從遭挖眼、殺傷至今，我仍未拆線，台北市有長官嗎？」王姓鄰居要求「可以嚴辦女嫌犯嗎？」