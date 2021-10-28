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腹痛送醫！14歲少年肚子挖出「16支牙刷＋7.6cm鐵釘」...醫生看傻

▲14歲男孩為了改掉吃土的習慣，竟吞了牙刷和鐵釘。

圖文／CTWANT

印度北方邦1名14歲少年哈里斯（Harish Devi），近日因肚子激烈疼痛被家人緊急送醫。醫師診療後竟在哈里斯腹中發現了16支牙刷和一個約3英寸（約7.6公分）長的鐵釘，所幸經過治療哈里斯已經逐漸康復。醫師事後詢問其吞吃牙刷和鐵釘的原因，沒想到哈里斯竟表示，自己是為了改掉吃土的習慣才會這麼做。

根據《Mirror》報導，哈里斯表示，自己從以前便為了吃泥土的習慣所困擾，到醫院看病時，1名全科醫師告訴他，只要吃牙刷就能治癒這個奇怪的毛病。為此，哈里斯不疑有他，一共吞下了16支牙刷和一個約3英寸（約7.6公分）長的鐵釘。

家人見哈里斯突然莫名吃掉牙刷和釘子，皆以為他被鬼附身，急得不得了，但哈里斯卻依舊堅持要遵照「醫生的治療方式」，以便改掉自己吃土的習慣。不料，幾支牙刷和釘子下肚後，哈里斯的肚子卻突然感到劇烈疼痛，被家人緊急送醫治療。

醫師診察後，先讓哈里斯拍攝X光照片，驚訝的在他胃中發現了數量眾多的異物，趕忙安排他進行手術，取出體內的牙刷和釘子。而手術也相當順利，目前哈里斯雖仍虛弱的躺在病床上，但復原狀況相當良好，醫師表示他再過不久便能出院返家休養。

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