「媽媽噴出高高的水柱」！她曬小2女國語作業　上千網笑翻求番號

▲現在小學的課本內容，有時會讓大人在腦子裡浮現不少畫面。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

「媽媽噴出高高的水柱」，若是看到這樣的字句，相信不少老司機都想求上車或是求番號，不過這樣的詞句卻是出自國小二年級學生的國語作業內容！有女網友表示，女兒的國語作業有一題填空題為「媽媽」、「噴出」、「高高」的「水柱」，她看了當場大笑，並PO上網，果然吸引上千網友笑翻，直呼老師「是老司機」，不過事實上「會噴出高高水柱的媽媽」，其實是有來由的。

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▲女網友分享女兒的國語作業，引發網友熱議。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

這名女網友27日於臉書社團《爆廢公社二館》分享國小二年級女兒的國語作業，從照片可見，其中一題填空題的題目是「媽媽」、「噴出」、「高高」的「水柱」，她表示當下一看看就已笑歪，直呼「是我思想不純潔嗎」？

女網友的圖文一曝光，立刻吸引上千網友笑翻回應，「水柱噴出高高的媽媽是什麼啦」、「那爸爸？？」、「老師玩重鹹」、「老師是老司機」、「老師一出手，便知有沒有」、「題目好A喔」、「國小題目這樣真的可以嗎？」，甚至有網友直白表示，這到底是什麼鬼題目，不過，也有老司機網友直接說跪求番號、這媽媽不得了想認識的留言。

▲原來會噴出高高水柱的媽媽，其實是「一隻鯨魚」。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

眼看網友們「熱烈回應」，這位女網友事後也PO出課文內容「端正視聽」，原來會噴出高高水柱的媽媽，其實是「一隻鯨魚」，鯨魚媽媽正在示範如何噴水，教導小鯨魚寶寶和世界打招呼，這也讓女網友再次笑說，「大人的世界真的很複雜」。

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