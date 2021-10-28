記者游瓊華／台中報導

台中第二選區立委陳柏惟遭罷免，3個月內將進行補選，目前藍綠都尚未推派人選，不過民進黨前不分區立委林靜儀，獲得總統府資政李茂盛等7人，聯名向民進黨主席蔡英文推薦，徵召林出戰補選。原本設籍在台中市南區的林靜儀也在昨（27）日將戶籍遷至烏日，今天民進黨新系議員陳世凱更在臉書po文表態支持林。

▲投入中二選區立委補選勢在必行，林靜儀戶籍遷至烏日。（圖／資料照）



林靜儀曾經接受民進黨徵召參選台中市第5選區（北、北屯）立委選舉，但之後禮讓該區的台聯劉國隆及時代力量柯劭臻，宣布退出選舉。另在2016到2019年曾任民進黨全國不分區立委。

▲民進黨市議員陳世凱表態，支持前立委林靜儀投入台中第二選區立委補選。（圖／陳世凱辦公室提供）



曾經兩度與顏寬恒交戰、民進黨新潮流市議員的陳世凱，今天也在臉書貼文表達支持林靜儀。陳世凱表示，認識林靜儀醫師多年，認為林靜儀是一位邏輯清晰，對不公義的事仗義執言的女性。

陳世凱寫道，林靜儀在2020年卸任民進黨不分區立委後，仍持續在台中深耕基層，疫情期間，也經常在社群媒體上，以醫師身份向民眾傳達政府防疫資訊，對國內外時事也多有見解，無論是在政策的推動、掌握及溝通，都是相當優秀的人才。如果基進黨的夥伴與陳柏惟也能認同，世凱願意向大家推薦林靜儀醫師，參與台中第二選區立法委員補選。