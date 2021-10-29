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今晚截止！拿7大加碼券最後機會　別錯過登記下週最後一輪抽獎

▲▼五倍券採「一站式」設計，民眾可以一次進行五倍券的登記以及加碼券的抽籤。（圖／翻攝官網）

▲行政院五倍券採「一站式」設計，民眾可以一次進行五倍券的登記、加碼券的抽籤。（圖／翻攝官網）

生活中心／台北報導

行政院今年推出振興五倍券，各部會也推出「加碼券」響應，除了「好食券」是限定今天前綁定數位五倍券者可自動獲得外，其餘都要抽籤。而7種加碼券從本月11日起一連四週舉辦抽籤，民眾若先前都未登記而錯過前三週抽獎，必須在今天深夜11點59分前到官網登記，才能參加下週最後一輪加碼券抽獎

7種加碼券包括交通部「1000元國旅券」、原民會「1000元i原券」、農委會「888元農遊券」、文化部「600元藝FUN券」、教育部「500元動滋券」、客委會「500元客庄券」、國發會「500元地方創生券」。先前未曾登記的民眾趕在今晚前上官網勾選，下週抽籤時還有機會抽中其中一張

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根據規定，民眾只要在五倍券共通平台勾選7個部會加碼振興券抽籤意願，即有抽籤資格。活動期間每週五晚間11時59分截止加碼券登記，也就是今晚將是最後登記機會；而民眾每人每週最多中籤1次，4週最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次

此外，由於同一週各部會加碼券的中籤號碼可能重複，民眾中籤結果，依民眾個人所勾選的加碼券及各部會抽籤時間之先後順序決定

《ETtoday新聞雲》彙整各部會加碼振興券的規劃、抽籤時程，讓你一次看懂！

▲▼各部會加碼券抽籤時間、用途一次看。（圖／記者林育綾製表）

▲各部會加碼券抽籤時間、用途一次看，點圖可放大。（圖／記者林育綾製表）

1、好食券

由經濟部加碼發行的好食券，總預算包括經濟部加碼10億、台塑企業捐款10億，共推出400萬份「好食券」，每份面額500元，可在餐飲、糕餅、夜市、市場消費。需要綁定數位五倍券，只要前400萬名綁定數位券，可自動獲得經濟部的好食券，免另外抽籤。10/7起經濟部特別加碼，10/29前綁定數位五倍券的民眾，皆可獲得500元的好食券

2、農遊券

農委會加碼農遊券，首波發行88萬份，每份888元，可用於全台3000處，包括農漁會、農莊等購買農產品場所，還有國家森林遊樂區等休閒旅遊景點。農遊券每週三上午10:30抽籤，當天下午5點公告，並陸續發送中籤簡訊通知。

3、藝FUN券

文化部加碼發行「藝FUN券」共300萬份，每份600元。包含240萬份數位券、60萬份紙本券，可用於全國超過1萬家以上的藝文場所，看展覽、看表演、看電影、買書、買唱片、買工藝品、逛文創園區、參加藝文體驗，以及打賞街頭藝人等。

而「數位券」及「紙本券」只能擇一登記，紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者，數位則不在此限。抽籤時間在每週三下午3:30抽籤，每次抽出數位券60萬份、紙本券15萬份，合計75萬份，中籤者名單將於隔天上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

4、動滋券

教育部體育署加碼推出動滋券2.0，共計有200萬份，每份面額500元，可用於體育活動、觀賞體育賽事、看比賽相關店家等。每周四上午10點半抽出50萬份，於當日下午5點在共通平台公告得獎者，並陸續發送中籤簡訊通知。

5、客庄券

客家委員會今年加碼發行40萬份數位客庄劵、每份面額500元，預計可在全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家使用。每週四下午3:30抽籤，每週抽出10萬名得獎者，隔日上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

6、國旅券

交通部觀光局今年首度加碼發行數位「國旅券」，共計120萬份，每份1000元，可用於旅行社、旅宿業，例如於旅行社購買過夜行程，不限跟團或自由行。每週二上午10:30抽籤，每次抽出30萬份，當日下午5點在共通平台公告得獎者，並陸續發送中籤簡訊通知。

7、i原券

原民會今年首度推出「i原券」，預計發行10萬份，每份面額為1000元，可用原民會認證的手工藝品店、餐飲店、農特產品店等店家。支付方式是使用「台灣pay」，可分次消費，消費次數不限。每週二下午3:30抽籤，隔日上午8:30於共通平台公告，並陸續以簡訊通知。

8、地方創生券

國發會加碼2億元推出「地方創生券」，與台灣Pay合作，採電子支付模式，首波發行20萬份、每份500元的「地方創生券」，民眾可前往超過1000家以上、具有在地特色產業的地方創生店家體驗及消費。每週五早上10:30抽出各5萬份，當日下午5點在共通平台公告得獎者，並陸續發送中籤簡訊通知。

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