第三週7種加碼券全抽完了　所有「中籤號碼」一次看！

▲第三周加碼券中籤號碼都已出爐。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著今（29）日稍早「地方創生券」獎號出爐，第三週的各部會加碼券也都抽完了。《ETtoday新聞雲》整理出這三週的中籤號碼懶人包，讓大家可以一次看。

●第一週中籤號碼

國旅券：21、32、67、97、98、410

i原券：64、85

農遊券：32、54、89、152、453、597

藝Fun券（數位）：07、11、15、19、30、73、96、98

藝Fun券（紙本）：08、14、23、36、37、39、75、79

動滋券：13、19、55、71、93、97、381、453、644、734、985

客庄券：81、900

地方創生券：081、089、105、188、335、358、367、396、441、467、521、594、798、912、941

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●第二週中籤號碼

國旅券：04、29、40、71、87

i原券：12、59

農遊券：13、50

藝Fun券（數位）：00、15、22、23、39、61、78

藝Fun券（紙本）：06、31、37、51、65、76、81

動滋券：04、11、18、57、91、498、756

客庄券：11、012、052、161、205、206、293、439、446、457、589、841

地方創生券：456、568、598、645、675、684、880、886

●第三週中籤號碼

國旅券：09、34、35、44、55、041

i原券：48、49

農遊券：60、75

藝Fun券（數位）：01、19、23、46、48、79、92、95

藝Fun券（紙本）：00、02、31、44、47、49、52、56、59

動滋券：00、45、53、57、82、012、546、855、865、983

客庄券：14、269

地方創生券：064、135、168、191、314、366、459、706、771